Лукашенко: не будет порядка - нас разделят на куски и куда-то присоединят

24 июня, Свислочский район /Корр. БЕЛТА/. Если в государстве не будет порядка, в том числе на производствах, то внешние силы страну порвут на куски. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время общения с жителями Свислочи, передает корреспондент БЕЛТА.

"Не будет порядка - у нас нет перспектив. Нас опять разделят на куски, порвут и куда-то присоединят", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент отметил, что каждый человек должен чувствовать свою сопричастность к будущему страны. "Берегите свой кусок земли, ни в коем случае никому не поддавайтесь. Мы не допустим никакой горячей войны, - заверил глава государства. - Они развязали против нас гибридную войну, из-за угла они могут. Сюда они никогда не сунутся, поверьте".-0-