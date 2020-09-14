14 сентября, Сочи /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко не исключает, что вторая волна коронавируса в Европе будет мощнее первой. Об этом он заявил сегодня на встрече в Сочи с Президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается коронавируса, я вам благодарен, и мы это очень ценим, что вы поставили нас на первую строчку в обеспечении вакциной (ранее стороны договорились, что Беларусь будет первой страной, куда Россия поставит разработанную вакцину. - Прим. БЕЛТА). Вы видите, что происходит в Европе. Уже однозначно началась сильная вторая волна. Боюсь, что она будет мощнее, чем первая. Уже вижу эти тенденции, мы отслеживаем их", - сказал глава государства.

Вместе с тем он отметил, что в Беларуси этого всплеска, как в ряде стран Европы, нет. "Но это не значит, что мы руки опустили. Мы очень серьезно готовимся к тому, чтобы не получить эту волну. Что обнадеживает, наши специалисты, ученые заметили: это вирус уже не тот. Но боюсь, что этот вирус будет накладываться на разные гриппозные вирусы, которые бродят здесь. Поэтому нам с вами нельзя расслабляться", - заявил Александр Лукашенко.

Владимир Путин в своем вступительном слове также коснулся темы борьбы с коронавирусом. "Как договорились наши премьер-министры, а затем и министры здравоохранения, Беларусь будет первой страной, которая получит нашу антивирусную вакцину против COVID-19, и уже начала участвовать в последней стадии ее испытаний. Думаю, что это позволит нам не только наладить соответствующее производство, но и обеспечить нужный для наших граждан, для их безопасности уровень вакцинации и борьбы с этой болезнью", - сказал российский лидер.-0-