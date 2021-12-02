2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко не исключает досрочных президентских выборов после принятия обновленной Конституции. Об этом глава государства заявил в интервью генеральному директору международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко пояснил, что после принятия изменений в Конституцию Беларуси состоятся новые выборы всех органов власти. "И парламента, и президентские, и делегатов Всебелорусского собрания, - отметил Президент. - Нам до президентских выборов примерно три-четыре года. Они могут максимум состояться в срок. Но, возможно, будут и досрочные выборы".

"На основании того, если Президент так решит. Или в переходных положениях в Конституции будут закреплены иные сроки выборов", - добавил глава государства.

При этом Александр Лукашенко затруднился ответить на вопрос, станет ли он участвовать в следующих выборах. "Не знаю. Честно, не знаю", - сказал он. По его словам, это будет зависеть прежде всего от ситуации в стране.

Отвечая на вопрос, как бы он хотел войти в историю, Президент заявил, что не думал об этом. "Честно, я тебе клянусь! Я об этом не думаю, потому что не собираюсь уходить от той большой политики, которая сегодня у нас с тобой перед глазами. К сожалению, тяжелые времена", - сказал Александр Лукашенко. По его словам, он хочет быть "создателем этого государства".-0-