18 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко не против экспериментов при подготовке кадров, но требует выверенных шагов. Об этом он заявил сегодня во время посещения Академии управления при Президенте Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Руководство вуза проинформировало белорусского лидера о некоторых новых предложениях, связанных с подготовкой и переподготовкой кадров. В связи с этим Президент обратил внимание на необходимость взвешенно и обдуманно подходить к новшествам с учетом того, чтобы результативность была действительно высокой.

В числе озвученных предложений - подготовка в Академии управления параллельно с учебой в другом вузе талантливых студентов, то есть, к примеру, студент получает образование в одном из областных вузов, а в рамках госзаказа начинает учиться и в академии, получая как будущий управленец необходимые знания. Глава государства поставил под сомнение подобные предложения и предостерег, чтобы не получилось образование ради образования. Он не уверен, что от такой одновременной учебы в двух вузах будет большой толк. По его словам, необходимы четкие, обдуманные шаги при принятии подобных решений.

Главу государства подробно проинформировали о том, какие современные системы подготовки кадров используют в Академии управления и как реализуют поставленные задачи.-0-