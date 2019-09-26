Лукашенко не видит угроз для суверенитета Беларуси в сотрудничестве с Китаем

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудничество с Китаем не несет угроз для суверенитета Беларуси. Об этом глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с представителями украинских СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент подчеркнул, что не считает сотрудничество с Китаем угрозой для суверенитета Беларуси. В то же время, заметил он, в белорусско-китайском партнерстве, как и в любых межгосударственных отношениях, есть своя граница, которую стороны не будут переходить.

"У меня настороженностей почти нет в отношении Китая. То, что они экспансируют на рынки, - а кто не осуществляет экспансию? Все. Возьмите Евросоюз - они подтянули Прибалтику и другие страны, потому что прежде всего видели рынок. Иначе зачем им из бюджета выдавать $2-3 млрд поддержки? - задал риторический вопрос Президент. - Это, как сейчас говорят, бизнес, сделка".-0-