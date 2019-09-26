Лукашенко: новое поколение не может позволить сдать Беларусь

26 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси подтвердил независимый курс дальнейшего развития суверенной Беларуси. Об этом он заявил сегодня на встрече с представителями украинских СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент обратил внимание на миролюбивый и независимый характер белорусского народа. Особенно это касается нынешнего молодого поколения белорусов, которые родились уже в период суверенной Беларуси и не знают, что такое Советский Союз.

"Вот это надо учитывать - что люди родились в независимой, суверенной Беларуси. Они не хотят ни с кем конфликтовать. Для них что украинец, что русский - одинаково", - сказал Александр Лукашенко.

"Наклонить и поставить на колени - это не с Лукашенко, и это не с белорусским народом. Появилось новое поколение. Эти люди не могут себе позволить сдать Беларусь", - подчеркнул глава государства.-0-