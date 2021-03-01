Лукашенко: нужно исключить всякое ненужное посредничество внутри Беларуси

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает необходимым исключить всякое ненужное посредничество внутри страны. Об этом глава государства заявил сегодня, принимая с докладом председателя Комитета государственного контроля Василия Герасимова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Еще одно направление, по которому мы должны очень серьезно поработать (на Всебелорусском народном собрании мы об этом говорили), - посредничество. Посредники способствуют повышению стоимости товара процентов до 30, а то иногда и больше по отдельным позициям. Нам такое посредничество не нужно. И нужно исключить всякое посредничество внутри Беларуси. Что это за порядок такой: я покупаю товар за забором, и мне еще какой-то нужен посредник? Не нужны никакие посредники. Тут надо внести соответствующее предложение", - заявил белорусский лидер.

"Потом приходят и говорят: вот, они (посредники. - Прим. БЕЛТА) там отсрочки дают, еще чего-то дают, и мы к ним идем. Надо рассмотреть все аспекты и ненужное посредничество исключить", - поручил глава государства. Александр Лукашенко отметил, что КГК много работает с реальным сектором экономики. "От этого мы тоже никуда не уйдем. Вы должны видеть, как функционирует реальный сектор экономики. Контроль здесь должен быть обеспечен", - потребовал белорусский лидер.

На встрече Президент поинтересовался у председателя Комитета госконтроля итогами прошедшего года, какие есть недостатки, на чем необходимо сконцентрироваться. "Главная ваша оценка - это бюджет и государственная собственность. Здесь основные направления вашей работы. Как вы их видите? Кроме основного хлеба, который ест КГК, образно говоря, есть много вопросов, которые традиционно из практики завязаны на комитет. Это контроль за выплатой заработной платы. Где-то одним глазом вы посматриваете и на налоговую систему. У вас в подчинении финансовая милиция. Как она работает? Что здесь нам надо добавить?" - обозначил вопросы глава государства.-0-