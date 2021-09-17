Лукашенко о Беларуси: в какой красавице, прекрасном месте, подаренном богом, мы живем!

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко призывает хранить Беларусь, которая является прекрасным местом для жизни людей. Об этом он заявил сегодня, принимая участие в форуме патриотических сил "Символ единства", передает корреспондент БЕЛТА.

Президент отметил, что буквально перед началом форума вернулся из дружественного Таджикистана, где находился с визитом. Александр Лукашенко подчеркнул, что это неимоверно красивая страна с быстрорастущим населением. В ней много гор и сравнительно мало мест, где можно жить и возделывать урожай. "Подлетая в который раз к Душанбе, я поразился тем, как там работают люди. Каждый клочок ухожен, как будто ложкой или вилкой. Потому что от этого зависит жизнь этого народа. Страшная ситуация вокруг. Атмосфера, воздух трещит от этой напряженности на юге. Взорвался в очередной раз Афганистан", - поделился впечатлениями белорусский лидер.

Он напомнил, что всего пару десятилетий назад Таджикистан был истерзан гражданской войной, и ушло много сил на то, чтобы восстановить нормальную жизнь и обеспечить необходимым население. "Жизнь тяжелейшая, но люди преодолевают это. И снова беда. Я это говорю к тому, чтобы вы берегли то, что есть. Если мы только потеряем все, что мы имеем, беды не миновать. И когда ты возвращаешься в очередной раз домой, в очередной раз начинаешь понимать, в какой красавице, в какой прекрасной стране, в каком прекрасном месте, подаренном нам богом, мы живем. Берегите это! Это принадлежит нашим детям!" - призвал глава государства.-0-