Что угрожает ОДКБ, как не играть по чужим правилам и кто спасет Афганистан. Главное о визите Лукашенко в Душанбе

В эти дни в Душанбе было жарко. И не только потому, что температура в городе поднималась выше 35 градусов. Столица Таджикистана 15-17 сентября принимала лидеров стран ОДКБ и ШОС, которые прилетели сюда для участия в саммитах этих организаций. Рабочий визит в Таджикистан совершил и Президент Беларуси Александр Лукашенко.

На сессии Совета коллективной безопасности он обсудил со своими коллегами по ОДКБ пути решения проблем международной и региональной безопасности, обозначил свое видение перспектив развития ШОС на Совете глав государств - членов этой организации, а также провел несколько двусторонних встреч. Кроме того Президент Таджикистана организовал для своих гостей по-восточному гостеприимные приемы. Попробуем подвести итоги визита белорусского лидера.

Прилетев в Душанбе к вечеру 15 сентября, Александр Лукашенко вскоре направился во Дворец Нации на встречу к принимающей стороне - Эмомали Рахмону. Около двух часов президенты с глазу на глаз обсуждали двусторонние отношения, международную проблематику и, конечно же, Афганистан. Не желая отпускать белорусского гостя, Президент Таджикистана провел его по залам, которые назавтра приняли сессию Совета коллективной безопасности.

Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон

16 СЕНТЯБРЯ, САММИТ ОДКБ

От очных встреч президенты стран ОДКБ уже отвыкли, приноровившись в период пандемии общаться онлайн. Поэтому переговорам в Душанбе все были несказанно рады. Только Владимир Путин, соблюдая карантинные предписания, участвовал в саммите дистанционно.

Главы государств обсудили широкий спектр тем международной и региональной безопасности, а также подвели итоги деятельности организации в межсессионный период. Одним из самых важных вопросов стала ситуация в Афганистане.

О глобальной напряженности

"К сожалению, приходится констатировать, что нынешний год не способствовал улучшению международной обстановки. По-прежнему принципы и нормы международного права грубо игнорируются. Границы региональной нестабильности расширяются. Глобальная напряженность формирует риски силовых вариантов разрешения конфликтов", - подчеркнул Александр Лукашенко во время заседания.

Он обратил внимание на обострение конкуренции Запада с Китаем, назвав ее фактором ломки системы международных отношений. По словам Александра Лукашенко, политика Европейского союза, наряду с экономическими мерами, предусматривает дальнейшее продвижение на восток якобы эталонных "демократии и европейских ценностей". "Какие это ценности и какая демократия, мы недавно увидели на примере Афганистана, да и не только", - заметил Президент.

О разделительных линиях из колючей проволоки

Инцидентам же с беженцами и мигрантами на границе Европейский союз пытается придать характер международной гибридной угрозы, пытаясь переложить ответственность на другие страны. "Страны Запада закрывают глаза на грубые нарушения собственных обязательств в сфере прав человека. Только за последние недели на границе с Польшей, Литвой и Латвией практически ежесуточно происходят инциденты, в ходе которых переселенцев из Афганистана и других стран, например Ирака, Сирии, жестоко, с применением оружия, выталкивают на белорусскую территорию", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул: двойные стандарты Запада проявляются и в активных попытках отгородиться от миграционной проблемы забором на западной границе ОДКБ. Уже идет речь о выделении на эти цели сотен миллионов долларов. "Пустая, никому не нужная затея. Но если смотреть глубже на эту ситуацию, можно говорить о создании новых разделительных линий в Европе с использованием в полном смысле слова колючей проволоки. Фактически вместо диалога по решению насущных международных проблем возвращаются примитивные подходы времен холодной войны", - отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко

Об учениях и нервных соседях

Опасной тенденцией глава государства также считает обострение обстановки на западных границах ОДКБ, где расширяется военное присутствие США. В этом году Североатлантический альянс провел серию учений в Прибалтике и Украине. Только за последние пять лет их количество увеличилось более чем в два раза - до 90 крупных учений в год, а количество привлекаемых войск - с 60 тыс. до 110 тыс. военнослужащих.

"При этом наши соседи - страны Балтии, Польша и Украина - весьма нервно реагируют на плановое белорусско-российское учение "Запад-2021". Оно уже фактически закончилось, а гвалт с территории Запада до сих пор разносится по всему миру. Хотя эти учения имеют исключительно оборонительную направленность", - подчеркнул Александр Лукашенко.

О кризисе в Афганистане

Белорусский лидер отметил эскалацию напряженности вокруг Афганистана. Он обратил внимание на то, что политическая обстановка внутри страны характеризуется нестабильностью. "Налицо гуманитарный кризис, который будет сопровождаться целым спектром негативных последствий. В том числе вызовами и угрозами коллективной безопасности ОДКБ", - сказал Президент.

По мнению Александра Лукашенко, в складывающихся условиях ОДКБ в целом адекватно реагирует на современные вызовы и угрозы, по крайней мере, на текущей стадии.

Встреча со старым другом и жизнь под санкциями

Вторая половина дня у главы белорусского государства была зарезервирована под двусторонние встречи. Президентские кортежи неугомонно переезжали от резиденции к резиденции, заставляя вздрагивать уже привыкших к тишине соловьев: пользуясь возможностью, лидеры стран ОДКБ и ШОС пытались нанести как можно больше визитов.

"Приятно встречаться со старыми друзьями!" - заявил Александр Лукашенко, принимая у себя в гостях премьер-министра Пакистана Имрана Хана.

Во время протокольной части беседы Президент подчеркнул, что белорусская сторона крайне заинтересована сотрудничать с огромным Пакистаном. "Я убежден, что ваши специалисты и члены правительства найдут в Беларуси много интересного для Пакистана", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко и Имран Хан обсудили актуальные направления взаимодействия и договорились найти новые точки соприкосновения. На это будет нацелен и планирующийся визит министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея в Пакистан.

Активизировать двустороннее сотрудничество Беларусь договорилась и с Ираном. Эти вопросы Александр Лукашенко обсудил с Президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Главы государств отметили, что уровень двусторонних отношений явно не соответствует потенциалу, а ведь страны заинтересованы в стратегическом сотрудничестве.

Обсудили президенты и противостояние санкционному давлению. Александр Лукашенко констатировал, что Беларусь всегда жила под санкциями, но тем, кто вводил против страны ограничительные меры, это не приносило никакого эффекта. Как и в ситуации с Ираном.

"Как бы ни складывалась обстановка в мире, обстоятельства, Иран с Беларусью всегда находили те пути, которые приводили нас к успеху", - заявил глава государства.

17 СЕНТЯБРЯ, САММИТ ШОС

Помимо участия в союзах, которые всегда на слуху, Беларусь активно взаимодействует с Шанхайской организацией сотрудничества. Беларусь является наблюдателем при организации, и этот статус позволяет ей участвовать в важных проектах и инициативах объединения. Состояние и перспективы многостороннего сотрудничества, пути развития организации были обсуждены в Душанбе 17 сентября на заседании Совета глав государств - членов ШОС. Александр Лукашенко также остановился на нескольких темах, требующих, по его словам, тесного взаимодействия в организации.

О стресс-тесте для организации

"Острые глобальные вызовы современности четко говорят, что наступает время исторического стресс-теста для нашей организации, возможно, самого серьезного за всю 20-летнюю историю", - заявил Президент.

Глава государства отметил, что ШОС - одна из самых крупных в мире региональных организаций. "Этот статус дает все ресурсы и возможности, чтобы не играть по правилам, которые диктуют внешние силы. Тем более что губительные итоги такого навязывания сегодня очевидны для всех", - сказал Александр Лукашенко.

Президент констатировал, что страны - участники организации сегодня сталкиваются с мощным внешним давлением, но в их силах обеспечить мир на родной земле, отстоять многополярное справедливое мироустройство ради будущего человечества, где будут учитывать интересы каждого. "Для достижения данных целей необходимо ускорить сопряжение глобальных стратегий развития, расширить взаимодействие в сфере безопасности, продолжить укреплять сотрудничество в области инфраструктуры, промышленных парков, высоких технологий", - подчеркнул он.

Об альянсе в здравоохранении и киберугрозах

Александр Лукашенко обратил внимание на то, что все еще не ослабевает угроза распространения COVID-19, а значит, надо объединить усилия, чтобы преодолеть последствия пандемии. "Нам как никогда необходимо сплотиться и вместе работать над созданием альянса в области здравоохранения", - отметил Александр Лукашенко. Глава государства добавил, что государствам ШОС надо активизировать сотрудничество в сфере производства вакцин и лекарств, и не только от коронавируса.

Кибератаки и манипуляции сознанием через интернет Президент назвал одним из наиболее опасных вызовов для стран ШОС. По его словам, одна из проблем в этом контексте - отсутствие международной правовой системы, устанавливающей нормы и правила поведения в этой сфере. Разработка соответствующей международной базы позволит решить эти вопросы, считает Александр Лукашенко.

О поддержке национальных валют

Беларусь решительно и последовательно поддерживает предложения ШОС в части расширения использования национальных валют в торговле и финансах, заявил Президент. По его мнению, складывающаяся в мире ситуация демонстрирует все большую уязвимость тех стран, которые всецело опираются на одну известную всем валюту. "Это не просто лишает нас конкурентных финансовых и экономических преимуществ, но и угрожает национальной безопасности. Тем более что все чаще данный рычаг начинает использоваться как оружие", - заметил белорусский лидер.

О судьбе афганского народа и поддержке Афганистана

Но все же самым актуальным вопросом на сегодня глава государства назвал ситуацию в Афганистане. Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готова содействовать в восстановлении афганской инфраструктуры, а координированная позиция стран ШОС по Афганистану смогла бы создать предпосылки для того, чтобы организация выступила системным интегратором работы других международных игроков.

Президент отметил: в последнее время все чаще звучат разные точки зрения и позиции по Афганистану. "Суммируя все, что сказано, мой опыт работы Президентом позволяет сделать один вывод: все проблемы, которые сегодня существуют в Афганистане, решать афганскому народу. Только афганский народ может решить все проблемы, которые созданы и создаются на этой территории", - убежден Александр Лукашенко.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что соседние страны также заинтересованы иметь рядом стабильного партнера, а значит, им надо помочь Афганистану в решении проблем. "История нас учит чему: два крупнейших, мощнейших государства (Советский Союз и Америка) 30 лет пытались отчасти силой решить проблемы в Афганистане. И что получилось? Вы это знаете по последним событиям. Поэтому проблему надо решать добром. К афганскому государству и народу надо относиться как к равному. Надо помочь Афганистану. Только на этом пути можно безболезненно решить проблемы", - подчеркнул белорусский лидер.

"Но все мы должны понимать, что мгновенно решить эти проблемы не получится. Надо идти спокойно, терпеливо, предлагая те или иные пути помощи Афганистану. Не следует свои ценности им навязывать - они выберут свое будущее сами. Этому учит нас и современная история развития региона Центральной и Южной Азии, - сказал Александр Лукашенко. - Еще раз подчеркиваю: афганцы выберут свое будущее сами. Нам надо им помочь".

После саммита белорусская делегация также приняла участие в совместной встрече глав государств - членов ОДКБ и ШОС, которая была посвящена ситуации в Афганистане. Объединить усилия двух организаций в разрешении афганского кризиса и провести совместную встречу ранее предложил Президент Беларуси. Такой совместный новый формат позволил еще раз дополнительно и акцентированно обсудить ситуацию в Афганистане, способы реагирования на исходящие вызовы и угрозы.

Правда, у самого Александра Лукашенко принять участие в этой встрече не получилось: на вечер 17 сентября у белорусского лидера было запланировано посетить форум "Символ единства" в "Минск-Арене". Участники саммита отнеслись к этому с пониманием: все-таки Беларусь впервые отмечает свой День народного единства. Позицию же страны на совместном заседании ОДКБ и ШОС было доверено представить министру иностранных дел Владимиру Макею.

БЕЛТА.-0-