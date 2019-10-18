Лукашенко о будущем Беларуси: хочу видеть ее свободной и независимой

18 октября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко хочет и в перспективе видеть страну свободной и независимой. Об этом он заявил сегодня на встрече в Академии управления при Президенте Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Чтобы больше никогда нами из-под плетки не управляли в нашей истории. Чтобы мы сами управляли процессами в своей стране и определяли ее будущее. Это главное, что нужно сохранить. Все остальное купим", - сказал белорусский лидер.

"Я хочу, чтобы она (страна. - Прим. БЕЛТА) была Беларусью. Чтобы она была в центре Европы, стабильной, с нетронутыми границами, чтобы мы сами свое счастье добывали и испытывали. То есть я хочу видеть Беларусь свободной и независимой, чтобы наши дети могли, уехав куда-то, вернуться на своей клочок земли", - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что Беларусь не претендует на чужое и только стремится сохранить свое. "Тихо, спокойно, постепенно создавая свое благосостояние на этой земле. Не дай бог мы начнем конфликтовать с соседями. А еще хуже, если… А на нас смотрят определенные, вспоминая Речь Посполитую, Великое княжество Литовское, Советский Союз и прочее", - заметил Александр Лукашенко.

"Я говорю: времена изменились, мы готовы к любым союзам, к любым "Речам", но мы суверенные и независимые, и должны видеть свой интерес. И все это во благо наших детей. А для этого надо иметь и оборону, управлять всеми процессами", - добавил Президент.-0-