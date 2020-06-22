Лукашенко о дальнейшем повышении престижа военной службы: "Мы будем делать для этого все"

22 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Беларусь продолжит принимать меры для дальнейшего повышения престижа военной службы. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время посещения 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы принимаем меры по дальнейшему повышению престижа военной службы. И для этого будем делать все, - заверил Президент. - Для тех ребят, которые отслужили, мы даем большие преимущества, чтобы человек, отслуживший в армии, солдат, придя через полтора-два года, не сказал, что он потерял эти годы". Это необходимо, чтобы уравнять возможности тех, кто служил, и тех, кто не прерывал образование. "Солдат, офицер, который что-то отдает родине, должен иметь возможность быть вровень с теми, кто сегодня косит от армии. И в этом отношении будем предпринимать все, начиная от образования и заканчивая другими жизненными вопросами, насколько это позволит нам экономика", - подчеркнул глава государства.

Президент обратил внимание, что в стране реализуется Государственная программа обустройства военных городков. Благодаря ей в надлежащий вид приведены многие воинские части, среди которых 5-я бригада специального назначения, 103-я воздушно-десантная бригада, 19-я и 120-я механизированные бригады. "Работа по этим направлениям будет продолжена, в том числе с государственной поддержкой", - пообещал Александр Лукашенко.-0-