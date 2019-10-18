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18 октября 2019, 12:54

Лукашенко о ЕАЭС: мы так и не преодолели барьеры, которые должны были преодолеть

Фото из архива
Фото из архива

18 октября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко отмечает, что в Евразийском экономическом союзе пока не удалось преодолеть многие барьеры на пути торгового и экономического сотрудничества между странами. Об этом он заявил сегодня на встрече в Академии управления при Президенте Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Масса противоречий, которые находятся за кадром. Мы так и не преодолели барьеры, которые должны были преодолеть, создавая ЕАЭС. Из ЕАЭС уходить не будем. Бороться будем. Никуда от этого не денешься", - заявил Александр Лукашенко.

Глава государства на встрече достаточно подробно рассказал о том, как развивались интеграционные процессы после развала Советского Союза. Он отметил большую роль России как в вопросе ликвидации союза, так и последующих интеграционных процессов. "Развалился Советский Союз, и Россия понимала, что без национальных республик не обойтись, оказывается, и как-то их надо оставить, чтобы они рядом были. И началось: Союзное государство - наш проект с Россией, потом в пику этому из-за определенной ревности начали создавать и инициировать ЕврАзЭс. Я говорю: ради бога, экономический союз для нас - это основа основ, нам надо делать все, чтобы была основа наших взаимоотношений", - отметил Александр Лукашенко.

В этом плане он напомнил о порой звучащих предложениях отказаться от российского вектора, идти на Запад. "Слушайте, а как отказаться? А куда будем продавать свои товары? На Запад? На Западе та же экономика (производят аналогичные товары. - Прим. БЕЛТА), что у нас, - заметил Президент. - Что, они нашу пустят продукцию на свой рынок? Никогда вы жизни. Да особо нас нигде не ждут. Поэтому это просто досужие разговоры. Из этого мы исходили, формируя ЕврАзЭс".

Александр Лукашенко констатировал, что потом в основном со стороны России стали появляться определенные сдерживающие меры, например, по отношению к белорусским продуктам питания.

"Ведь союз формировался на основе свободы передвижения товаров, капитала, рабочей силы и так далее. Этого сегодня нет ни по одному из направлений. И вы знаете, откуда тормоз. И вы, наверное, слышите, когда я на заседаниях почти уже в открытую, без дипломатических формулировок начинаю называть виновных. Потому что это для нас очень важно", - обратил внимание глава государства.

Есть сложности и во взаимодействии по линии военно-технического сотрудничества, несмотря на общую с Россией региональную группировку войск на данном направлении. "Мы потихоньку подошли к тому, что мы сами можем создавать новые образцы вооружений. И нам надо часть узлов и агрегатов покупать. Мы ориентированы были в Советском Союзе на российское производство. Нам это не дают. С боем приходится отвоевывать. Конкуренты...", - пояснил Александр Лукашенко. Именно поэтому Беларусь, например, при создании новых образцов вооружения в ракетостроении пошла на сотрудничество с КНР и теперь далее развивает это направление. Есть интерес в соответствующем взаимодействии и со стороны Украины.-0-

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