Лукашенко о народном единстве: надо быть ближе друг к другу, не бросаться в разные стороны

19 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает важность народного единства, особенно в условиях непростого периода, который переживает весь мир. Об этом глава государства заявил сегодня, общаясь с представителями трудового коллектива ОАО "Молочный мир", передает корреспондент БЕЛТА.

"Надо быть ближе друг к другу. Надо это пережить. Мир ошалел, и люди в этом мире потеряли ориентацию. А в этот момент не надо бросаться в разные стороны. Поэтому я и объявил этот год Годом народного единства", - подчеркнул глава государства.

"Конечно, все мы не будем рядом. Есть такие, которым многое не нравится. Надо потерпеть. Подавляющее большинство хотят жить мирно и спокойно. Социологические исследования показывают, что люди боятся потерять стабильность и порядок в стране. Это дорогого стоит. Люди поняли, что они могли или могут потерять. И нам этого допустить нельзя", - сказал Александр Лукашенко.

"Мы будем единым государством. Мы никому не будем кланяться. Мы не будем стоять на коленях. Хуже жить мы не будем только в том случае, если вы будете держать голову на плечах, - сказал Президент. - Живем как можем, и не хуже других. Поэтому держитесь своей земли. Будут у вас другие президенты. Я вам гарантирую. Тогда вы, сравнив все, поймете. А сейчас просто наберитесь терпения".-0-