Лукашенко о положении дел в СНГ: нас фактически разорвали на части

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью МТРК "Мир" оценил деятельность Содружества Независимых Государств и с сожалением отметил, что это объединение утрачивает свое значение в качестве площадки для решения важных вопросов, сообщает БЕЛТА.

"В последнее время национальный эгоизм, как говорит Путин, захлестнул всех, в том числе и саму Россию, - сказал белорусский лидер. - Нас фактически уже разорвали на части".

"Страны Центральной Азии, как бы мы ни хвастались и ни радовались, все-таки они смотрят на сильный Китай. Он здорово помогает и притом ведет себя корректно, достойно, - продолжил Президент. - Китай может помочь инвестициями и помогает миллиардами долларов".

Площадка СНГ, по словам Александра Лукашенко, используется в основном для встреч президентов, принятия заявлений. "Да, существует в какой-то степени зона свободной торговли. Но вы знаете, какая тут свобода - с изъятиями и ограничениями, даже в ЕАЭС, не говоря уже об СНГ. Что остается? Мало чего", - отметил глава государства.

Что касается возможности возвращения Украины к работе в составе СНГ, то Президент Беларуси считает это маловероятным в ближайшей перспективе. "В наше с тобой время, Володя, это невозможно, - сказал Александр Лукашенко, отвечая на вопрос Владимира Перцова. - Украина не вернется за это время в Содружество".

По словам главы белорусского государства, Украина нацелилась на сближение с Евросоюзом, НАТО и США, и изменить ситуацию будет затруднительно. "Самое главное - сегодня-то и тенденций таких в Украине нет, чтоб поворачиваться в сторону наших союзов. Более того, они же видят, что у нас происходит, в этих союзах, в том числе союзе Беларуси и России. Мне многие говорят: если вы, белорусы с русскими, народы практически из одного корня, не можете, то чего нам туда лезть. Особенно это касается мусульманских стран. Точно так рассуждают политики и в Украине", - отметил Президент.

"Они свою судьбу в основном уже связали с другим вектором. Развернуться будет сложно, - добавил Александр Лукашенко. - Может быть, со временем что-то и произойдет. Но во взаимоотношениях с Украиной время работает не на нас - не на Россию и Беларусь. Время работает, скорее всего, на ту сторону".-0-

Лукашенко: в вопросе урегулирования конфликта на востоке Украины слишком много осложняющих моментов Отвечая на вопрос, при каких условиях стороны конфликта в Украине могут договориться, глава белорусского государства высказал мнение, что в настоящее время сделать это будет уже очень сложно.