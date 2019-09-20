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20 сентября 2019, 11:29

Лукашенко о предвыборном шуме: надо делом заниматься, а не расшатывать страну

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20 сентября, Кореличи /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время общения с работниками льнозавода в Кореличах прокомментировал ход избирательной кампании, передает корреспондент БЕЛТА.

Одна из работниц выразила мнение, что нынешняя избирательная кампания чем-то начинает напоминать ток-шоу, и поинтересовалась, как Президент относится к так называемым провластным потенциальным кандидатам.

"Мы избирательную кампанию проведем, как всегда, спокойно, тихо. Несмотря на желание некоторых придать окраску шоу", - заявил белорусский лидер.

По его словам, некоторые считают, в том числе на Западе, что если избирательная кампания проходит шумно, то это демократично. "А я считаю, что страну раскачивать нельзя", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что, например, Россия может позволить раскачать себя на определенный период. "Покачались немножко, а труба-то работает в это время. И природный газ качают на экспорт, и нефть, и золото (добывают. - Прим. БЕЛТА). У нас этого нет. Поэтому нам не надо раскачиваться, качать из стороны в сторону самих себя и других. Нам надо делом заниматься. Потому что если мы будем качаться год, то следующие два-три будут потеряны", - подчеркнул белорусский лидер. Он добавил, что не хочет сделать плохо для страны, поэтому бережет ее от раскачивания.

Что касается так называемых провластных кандидатур, Президент отметил, что никогда не скрывал наличие людей, которых власть поддерживает, в том числе исходя из необходимости формирования состава парламента, который представлял бы весь срез общества как с точки зрения возраста, так и профессиональных компетенций.

"Парламент принимает законы, и эти люди должны понимать, что мы принимаем. Представьте: пришли эти крикуны, которые ничего в жизни не понимают... Какие будут законы? Конечно, Президент подписывает закон, и я никогда не пропущу тот закон, который во вред людям. А всем же хочется все поделить, что-то перестроить и так далее, - сказал Александр Лукашенко. - Это уже было, когда союз развалился, всю страну поделили. И я помню, сколько труда мне нужно было для того, чтобы спасти и сохранить эту страну. Чтобы ее появляющиеся олигархи и чиновники не поделили по частям и своим детям не раздали. Поэтому я говорю: без меня будете делить".

Наряду с этим глава государства подчеркнул, что хоть власть на местах поддерживает и предлагает определенных кандидатов, но избирать их будут люди, и нельзя в этом плане оказывать давление. "Не надо так делать: провластный кандидат, принесли ведомости - подписывайтесь за него тут. Не надо этого делать! Людей надо попросить. Если не хочет - и не надо. Депутату надо 1 тыс. подписей, чтобы выдвинуться. Или партия, трудовой коллектив его выдвинут. Но нельзя давить ни в коем случае. Ибо люди назло сделают наоборот", - сказал Президент.

"Все должно быть красиво и достойно. Нам нужен работоспособный парламент, а не крикуны", - резюмировал Александр Лукашенко.

"Мы проведем эту предвыборную кампанию спокойно. Это репетиция завтрашней кампании - президентской. Вот там нам подкинут перцу. А мы должны мозги в руки взять и спокойно, как всегда белорусы это делали, сделать так, как нужно нам. А не кому-то на западе, востоке, юге или севере. Мы для своей страны должны делать все, чтобы она сохранилась и вы более-менее нормально жили. И не только вы. Дети чтобы знали, что кусок земли у них есть и никто их плеткой стегать больше не будет", - добавил белорусский лидер.-0-

Лукашенко: в Беларуси пока не изжили мажоритарную систему выборов в парламент
"Мне уже подсовывают предложения парламент избирать по партийным спискам. Вы будете знать в лучшем случае пять партий и их руководителей. Люди обычно голосуют за лидера. А там по списку уже никто не знает", - отметил глава государства.

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выборы в Беларуси Гродненская область Кореличи Лукашенко
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