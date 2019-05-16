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Лукашенко о преподавании в вузах: надо ближе к жизни готовить студентов

Президент 16.05.2019 | 12:43
Фото из архива
Фото из архива
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16 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует учреждения высшего образования страны на более практико-ориентированную подготовку специалистов, а также с акцентом на особенности развития той или иной сферы в Беларуси. Об этом глава государства заявил сегодня, согласовывая назначение новых ректоров в БГЭУ и Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас везде недостатков в вузах хватает. Надо ближе к жизни готовить студентов. А самое главное, чтобы они после окончания учебы приходили туда, куда надо - для чего они получали это образование. А не ехали непонятно куда и не просились все работать где-то там секретарями, референтами и советниками после студенческой скамьи", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко подробно остановился на развитии названных вузов и дал конкретные поручения по совершенствованию их работы. Глава государства акцентировал внимание Виталия Великанова, который возглавит Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию, что это не просто вуз, а фактически отдельный город: "Я когда в первый раз туда приехал, вообще был потрясен. Я не думал, что в Беларуси есть такие места".

В последние годы была проведена значительная работа по обновлению и благоустройству территории сельхозакадемии, и предстоит все это поддерживать в надлежащем порядке, напутствовал Президент.

Во время общения выяснилось, что вузу пока еще не вернули учебное хозяйство, как это обсуждалось ранее. Услышав это, Александр Лукашенко поручил разобраться в ситуации и решить вопрос уже в первом полугодии текущего года. "Я так полагал, что учхоз уже вернули. Но согласитесь, что он нужен", - заметил белорусский лидер.

"Обязательно нужен. В первую очередь это практическая подготовка студентов. Это свое. И там же и преподаватели, и ученые, есть база, где работать", - подтвердил Виталий Великанов.

"В первом полугодии этого года вопрос должен быть закрыт. Если там есть какие-то новые против этого мотивы, так вы доложите. Но я не вижу, какие могут быть мотивы против. Как обучать студентов на земле, на животноводческих комплексах, если этого нет своего... И я уверен, что это хозяйство хуже не будет у него", - распорядился глава государства.

Касательно БГЭУ, несмотря на то, что новый ректор Вячеслав Шутилин приходит с должности первого проректора, Александр Лукашенко рассчитывает на новую струю в развитии вуза: "Важно, чтобы у вас было что-то свое, и вы могли в этом университете реализовать обязательно. Все вроде бы неплохо, но вы со стороны должны были видеть и недостатки этого университета".

Президент рассказал, что в свое время при посещении вуза обратил внимание, что студенты в библиотеке изучали зарубежную экономическую литературу. "И посылая туда Шимова (прежний ректор БГЭУ Владимир Шимов. - Прим. БЕЛТА), я ему сказал: когда-то ты был причастен к выработке экономической стратегии Беларуси, и нам студентов надо готовить для нашей экономики, а не так, как нам кто-то там рекомендует", - отметил глава государства.

По его словам, часто получалось так, что студентов готовили в одном направлении, а когда они уже в качестве специалистов приходили на предприятие, окунались в нюансы отечественной экономики, их приходилось на месте переучивать. "Поэтому ему была поставлена задача вернуть образование для нашей экономики. Надеюсь, что вы это сделали", - заметил Александр Лукашенко.

"Я очень надеюсь, что вы недостатки видели и сделаете все для того, чтобы поднять на более высокую ступень развитие этого университета. И особенно качество преподавания. Для этого в университете есть все возможности", - добавил Президент.

Вместе с тем он обратил внимание и на необходимость использования опыта предыдущего ректора Владимира Шимова: "У него огромный опыт работы в секторе экономики, в правительстве. Таких специалистов немного. Но вы должны от него взять то, что вам нужно, и более широко посмотреть на развитие этого университета. Очень надеюсь, что так и будет".

Александр Лукашенко обратил внимание и на некоторые особенности студенческой среды. "Не забывайте, студенты всегда у нас не то что уже пороховая бочка, - нам просто повезло, что у нас студенты в вузах не такие, как где-то. Порядочные, основательные люди. Но, тем не менее, это свободолюбивые, своенравные люди. Поэтому с ними надо работать. И две политические кампании - они просто как лакмусовая бумажка покажут, как вы там сработаете. А без вас никуда".

"В сельхозакадемии, наверное, я точно побуду. В университете, может быть, в будущем году. Успехов вам!" - резюмировал белорусский лидер.-0-

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Теги
вузы, Лукашенко, назначения
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