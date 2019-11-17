Лукашенко о признании выборов: я по этому поводу париться не привык

Новости темы "Парламентские выборы в Беларуси - 2019"
17 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что переживает за то, как воспримут выборы в Беларуси за рубежом, но не чрезмерно. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов после голосования на выборах депутатов Палаты представителей, передает корреспондент БЕЛТА.
"Но я по этому поводу париться не привык", - подчеркнул белорусский лидер.
Он отметил, что в стране проводят выборы прежде всего для своего народа и по существующим законам.
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