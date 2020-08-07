Лукашенко о расходах на медицину: экономить на этом нельзя

7 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Экономить на расходах на медицинские цели нельзя. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время встречи с работниками системы здравоохранения и вручения им государственных наград, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я уже говорил: на борьбу с коронавирусом государство потратило более полумиллиарда рублей. Мы небогатая страна, но хорошо понимаем, что каждая новая технология, оборудование или лекарство - это сотни и тысячи спасенных жизней. И экономить на этом нельзя", - уверен глава государства.

Александр Лукашенко

Президент убежден, что премиальные выплаты врачам, которые работают сутками, также заслуженное поощрение. "А в будущей пятилетке правительству поручено довести среднюю заработную плату медикам до 150% от средней по стране", - обратил внимание Александр Лукашенко.-0-