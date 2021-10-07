Лукашенко о России и противодействии санкциям: вместе мы можем больше

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко уверен, что вместе Беларусь и Россия могут многое сделать в плане противодействия западным санкциям. Об этом он заявил сегодня на совещании в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко обратил внимание, что хоть санкции сами по себе являются вызовом для экономики, но это момент открыть новые возможности, мобилизоваться и достичь результата, невзирая ни на какое давление. "Примером тому является братская Россия. Ну закрыли, как они подумали (на Западе. - Прим. БЕЛТА). И Россия, отбросив всякие нюансы, обернулась вовнутрь, посмотрела на внутренние свои резервы и сделала гигантский шаг вперед. Особенно по тем направлениям, которые с середины 90-х годов были загублены", - сказал Президент.

"Слушайте, но вместе мы можем больше. Я только что с Президентом России разговаривал (телефонный разговор лидеров двух стран состоялся утром 7 октября. - Прим. БЕЛТА). Никаких вопросов. Мы можем, должны, и Россия готова к тому, что мы вместе будем сотрудничать по всем тем направлениям, по которым нужно для Беларуси. Слово за нами", - добавил глава государства.-0-