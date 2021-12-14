Лукашенко о сохранении стабильности в стране: нельзя допустить повторения событий 2020-го

14 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Нельзя допустить повторения событий прошлого года и дестабилизации обстановки в стране. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с активом Могилевской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Заслушав доклад начальника управления Комитета госбезопасности об обстановке в Могилевской области, Президент сказал: "Вы в какой-то степени самоуспокоились. Да, у нас, вроде бы, в Могилевской области не очень шумели, кричали, но надо понимать, что это вершина айсберга - то, что мы видели в прошлом году. Что там пониже, зависит от социально-экономического развития, уровня и успехов Могилевской области".

Глава государства обратил внимание на разного рода проблемы в трудовых коллективах, которые были и на предприятиях государственной формы собственности, но особенно в частном секторе. Этот факт также следует учитывать в последующей работе компетентных органов для удержания ситуации в стране под контролем, считает Президент. "И на предприятиях частной формы собственности у нас всегда были проблемы. Айтишники и ипэшники у вас тоже есть. Они же не сосредоточены только в Парке высоких технологий", - заметил Александр Лукашенко.

Причины того, что произошло в 2020-м, он видит не только в социально-экономической обстановке в стране. "И наша вина есть в том, что произошло в прошлом году, - отметил глава государства. - Мы просто успокоились и считали, что мы выкладываемся, трудимся, стараемся, не может же быть такого, чтобы кто-то поднялся, вспыхнула какая-то забастовка или еще что-то. Мы самоуспокоились. Вот чтобы не произошло этого и сейчас и чтобы нам не пришлось опять по улицам с автоматами бегать".

Тем более что ситуация сейчас непростая, считает Президент. По его словам, дошло уже до использования против Беларуси такого элемента гибридной войны, как массированные кибератаки на предприятия. Предпринимаются попытки подорвать технологический процесс на предприятиях, особенно в сфере энергообеспечения, но они пресекаются компетентными органами.

"Как специалисты говорят, достаточно одного клика мышки и ущерб будет на миллиарды рублей. Они ни перед чем не остановятся, - подчеркнул глава государства. - Поэтому ни в коем случае нельзя самоуспокаиваться".

Вместе с тем, важно и не допустить перегибов в работе силовых структур, на что также обратил внимание Александр Лукашенко: "Хочу предупредить вас, милицию и контролирующие органы: перебора быть не должно".-0-