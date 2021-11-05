Лукашенко о советском прошлом: не надо вытирать ноги о свою историю

5 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время общения с жителями Могилева призвал граждан не вытирать ноги о свою историю, передает корреспондент БЕЛТА.

"Когда распался Советский Союз, все советское было плохо - кому-то надо было ноги вытереть о нашу историю. Не надо это делать, потому что это наша история, ее не изменить", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент вспомнил, как однажды посещал Австрию. По его словам, на одной из экскурсий с восхищением рассказывали об Австро-Венгерской империи. Александр Лукашенко тогда решил поинтересоваться у экскурсовода: почему они к тем временам относятся так трепетно и гордятся ими, а Советский Союз называют империей зла. "И они говорят: "Это политики, не мы. Вот все, что здесь есть вокруг, создано в той империи". То есть они свою историю не испоганили, не вытирают о нее ноги", - отметил глава государства.

В Беларуси не стали отказываться от добрых советских традиций, сносить памятники и переименовывать улицы, отметил Александр Лукашенко. А празднованию годовщины Великого Октября решили придать новый смысл: теперь к этому дню в различных городах страны открывают социальные, медицинские, спортивные и другие учреждения.

Этой темы Президент коснулся и во время открытия новых кардиологических корпусов в могилевской больнице. Мероприятие приурочили ко Дню Октябрьской революции. "Умные" люди во многих странах решили, что это плохой день, плохой праздник. Я так не считаю. По крайней мере это наша история. И все, чем мы сегодня богаты, уходит корнями в советскую эпоху. Будучи раздавленными Великой Отечественной войной (а в Беларуси ничего не осталось после войны), мы возродили страну. И если бы не те времена, то многого мы бы не смогли создать и многое из того, что было создано, потеряли бы", - обратил внимание глава государства.

Во время встречи с местными жителями Александр Лукашенко вспомнил еще об одном празднике: Дне народного единства. В Беларуси в этом году он отмечался впервые, празднуют его 17 сентября. "У вас уже улица появилась и площадь. Молодцы, мне приятно, что мои земляки быстро сориентировались и это сделали", - заявил белорусский лидер.-0-