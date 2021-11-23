Лукашенко о стратегии для АПК: надо побыстрее выходить на экспорт продукции в $7 млрд

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главной стратегической задачей для агропромышленного комплекса является выход на экспорт продукции в $7 млрд. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, принимая с докладом вице-премьера Александра Субботина и министра сельского хозяйства и продовольствия Ивана Крупко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Меня больше всего волнует будущее, стратегия. Текущее - уже понятно: все недоработки, все хорошее мы видим. А вот будущее…Мы с вами не единожды обсуждали тактические, стратегические вопросы. Стратегия одна - нам надо побыстрее выходить на экспорт продукции в $7 млрд", - сказал глава государства.

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