"Надо каленым железом вырезать недостатки". Лукашенко требует обеспечить сохранность скота

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует принятия действенных мер для обеспечения сохранности скота. Об этом он заявил сегодня, принимая с докладом министра сельского хозяйства и продовольствия Ивана Крупко и вице-премьера Александра Субботина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Самое главное - сохранность скота. О чем мы часто говорили - падеж скота. На каком уровне находимся, к соответствующему периоду прошлого года как мы выглядим?" - поинтересовался глава государства.

"Это вопрос запредельный, с моей точки зрения. Здесь надо каленым железом вырезать все недостатки", - подчеркнул Александр Лукашенко.

/Будет дополнено/.-0-