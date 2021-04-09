"Чтобы потом не кувыркаться и не жалеть" - Лукашенко ждет от разработчиков серьезнейшего закона о партиях

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании по вопросам деятельности в стране политических партий поручил подготовить серьезный и глубоко проработанный закон, который бы регулировал эту сферу, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я просто хочу предупредить вас, разработчиков и других: если мы допустим хоть малейшую ошибку при формировании партий, ссылаясь якобы на некий зарубежный опыт, мы уничтожим страну, мы ее развалим", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что может произойти, если в Беларуси сейчас появится множество небольших партий, каждая из которых будет отстаивать исключительно свои интересы. "Поэтому все надо предусмотреть. А я вижу в проекте некоторые недоработки", - заявил Президент.

Он подчеркнул, что формирование партийной системы - это серьезнейший вопрос, который нельзя недооценивать. "Мы думаем: а, партия - мы ее зарегистрируем, и пусть она будет. Да нет, так не будет! Все время будет столкновение интересов. Ладно тут в августе и в другие месяцы ходили, вы помните, по Минску в основном. Но это одна куча была, извините меня, протестунов. Противостояла им другая сила во главе с властью. А если вывалят разные и будут каждый день ходить?" - отметил Александр Лукашенко.

"Поэтому это серьезнейший вопрос. Скажу свое мнение: мы к этому не готовы. И я уже как-то намекал: когда трудно в стране (а трудностей еще будет не меньше, не потому что кто-то там нам санкции введет, - мир изменился, ошалел), в такой ситуации умные люди объединяются вокруг какого-то человека, какой-то группы людей. Собираются в кучу и стараются выстоять, выжить. А мы сейчас начнем - плюрализм. Помните, при Горбачеве мы смеялись, хохотали: "плю-рализм". На кого наплевали? На самих себя. Мое заявление непопулярно прозвучит. Но вы это увидите", - убежден белорусский лидер.

С другой стороны, отметил Александр Лукашенко, если у какой-то части общества есть запрос на партии, игнорировать его нельзя. "Партии в русле законов, с разными мнениями, провластные, оппозиционные и прочие - это нормальный процесс. Но мы должны изначально выработать серьезнейший закон о партиях, чтобы потом не кувыркаться и не жалеть, что мы пошли не тем путем. Я делаю эту оговорку, чтобы потом ко мне претензий не было, - подчеркнул Президент. - У нас опыта этого нет. Мы страну из-за этого развалили, Советский Союз. Это же было на наших глазах. Вот чтобы этого с Беларусью не произошло".-0-