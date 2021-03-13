Лукашенко о требованиях к белорусским участникам "Евровидения": только авторитета им добавили

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что требования Европейского вещательного союза к песне белорусских участников "Евровидения" этого года - группе "Галасы ЗМеста" - им только добавили авторитета. Об этом он заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов после участия в спортивном празднике "Минская лыжня", передает корреспондент БЕЛТА.

"Нас начинают уже по всем фронтам поджимать. Даже на "Евровидении", я смотрю. Что там ребята эти? Ну, только авторитета им добавили. Как говорят, хороший пиар. Ну, если что, так песню мы сделаем другую. Не вопрос", - сказал Президент.

Как сообщалось БЕЛТА, Белтелерадиокомпания ранее определилась с заявкой от Беларуси на песенный конкурс "Евровидение-2021", выбрав группу "Галасы ЗМеста" (Galasy ZMesta) с песней "Я научу тебя". Однако Европейский вещательный союз потребовал изменить текст песни или представить на конкурс новую композицию, так как в заявленном варианте организаторы усмотрели политический характер.-0-