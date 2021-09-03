Лукашенко о выступлении белорусских футболистов: они же вышли на поле отдохнуть

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, посещая детско-юношеский футбольный центр клуба "Динамо-Минск", высказался о последних результатах белорусских футболистов в международных матчах, передает корреспондент БЕЛТА.

"Зачем футболистов выпустили вчера на поле? Они же вышли отдохнуть. Мне стыдно на них было смотреть на фоне исландцев", - заметил глава государства.

Александр Лукашенко также напомнил о своем требовании, чтобы была отдача и результат от средств, которые государство вкладывает в спорт. Он поинтересовался, какая сейчас средняя зарплата у футболистов основного состава "Динамо-Минск". Президенту доложили, что сейчас это $4-5 тыс., но пока действуют старые контракты. Уже принято постановление - по нему будет до Br8 тыс.

Как сообщалось БЕЛТА, накануне футболисты молодежной сборной Беларуси (U-21) с поражения начали выступление в отборочном турнире континентального первенства 2023 года. В первом поединке квалификационной группы D проиграли команде Исландии со счетом 1:2.

Неудачно выступили и футболисты национальной сборной Беларуси, которые потерпели второе поражение подряд в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. В своем третьем поединке квалификационной группы Е белорусы проиграли в Остраве команде Чехии со счетом 0:1.-0-