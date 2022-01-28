Лукашенко о задаче врачам в пандемию: главное - сохранение жизни людей

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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что в условиях пандемии главная задача, которую он ставит перед врачами и системой здравоохранения в целом, - сохранение жизни людей. Об этом глава государства заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.
"Президент переходит к контролю главного показателя - смертности населения. Как хотите лечите людей, но человек должен жить. Это главное - сохранение жизни человека", - подчеркнул белорусский лидер.
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