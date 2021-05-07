Лукашенко о заявлении на него в прокуратуру Германии: не наследникам фашизма меня судить

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает глупым шагом и сиюминутной политикой обращение в прокуратуру Германии в отношении него, в котором говорится о якобы совершенных преступлениях против человечности. Об этом глава белорусского государства заявил сегодня журналистам, передает корреспондент БЕЛТА.

"Пусть бы Великобритания уже там выступила, Америка, Франция, в коалиции же были. Но не наследники фашизма. Они меня будут судить… Кто вы такие, чтобы меня судить? За то, что я защищаю вас и свою страну?!" - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что речь не идет о том, что кто-то сейчас придерживается идеологии нацизма. "Я их не упрекаю. Но они наследники поколений, которые развязали ту войну", - обратил внимание глава государства.

"У нас каждый третий погиб. А сколько еще умерло в первые годы от последствий этой войны… Это нацизм, который развернул здесь геноцид белорусского, советского народа", - сказал Президент.

Александр Лукашенко отметил, что сейчас ведется работа, чтобы поднять этот пласт о военных преступлениях тех лет на территории Беларуси: "Как только наш генеральный прокурор занялся этим - лавина писем, свидетельств, просьб: помогите, защитите правду о той войне, о дедушке, бабушке. И мы покажем это всему миру".

Президент напомнил: порой за то, что где-то в деревнях прятали от фашистов евреев, включая детей, уничтожали целые населенные пункты. "Не сдавали наши люди их. Нашли - всю деревню, живьем - траншею вырыли, закопали. Как один из писателей писал, что наутро еще приходили и земля дышала. Живьем людей закапывали. Это они. И они меня хотят судить там в этом суде…" - заметил Александр Лукашенко.

Президент добавил, что если уже его судить, то надо тогда там же предать суду и некоторых других европейских лидеров. В частности, он напомнил о разгонах акций "желтых жилетов" во Франции, событиях вокруг Капитолия в США и подобных событиях в других государствах, результатом которых в том числе стала гибель людей, тяжелые травмы от резиновых пуль и водометов. "Что они, обнимали, целовали этих людей - бунтовщиков? Нет, - обратил внимание глава государства. - Вот давайте по очереди. И пусть этот демократический суд всех осудит. Так у себя они бревно в глазу не видят, а у нас что-то нашли. Этого не будет. Это глупая, сиюминутная политика. Ну где-нибудь, но только не немцам нас судить. Они еще не отмазались перед белорусами, нами, наследниками этой Победы, за то, что они натворили в середине прошлого века".

/Будет дополнено/.-0-