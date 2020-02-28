Лукашенко о занятости и зарплатах: всегда будем обращать самое пристальное внимание

28 февраля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на VIII съезде ФПБ, высказался по вопросам занятости и заработной платы, передает корреспондент БЕЛТА.

"На эти два важнейших для профсоюзов вопроса - занятость и заработная плата - мы всегда будем обращать самое пристальное внимание", - гарантировал глава государства.

Он напомнил, что на Пятом Всебелорусском собрании была поставлена задача создать за пятилетку не менее 250 тыс. новых рабочих мест. "Если смотреть исключительно на цифры, то вроде бы задача выполняется, решается. Но вопрос в качестве этих показателей. Новые рабочие места должны быть высокопроизводительными. Если же там зарплата Br400-500, то такое рабочее место никому не надо", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент призвал профсоюзы обратить внимание на эти моменты. "Зарплата, безусловно, важнейший вопрос для людей. И он всегда должен быть в поле зрения профсоюзов", - считает он.-0-