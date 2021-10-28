Лукашенко о жестком ответе Западу: у нас есть, что продвинуть ближе к границам, тем более у России

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с генеральным прокурором России Игорем Красновым отреагировал на продолжающуюся милитаризацию вдоль западных границ Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Последний факт (наверное, и в России заметили): с нелегальной миграцией поляки на границе с Беларусью будут бороться с помощью танков "Леопард". Наверное, вы удивитесь такому. Но как с танками бороться против мирных жителей, я не знаю. Просто ищут любой повод, чтобы продвинуть свои войска ближе к нашим границам. Читай - границам Союзного государства. Мы это все видим и, естественно, будем очень жестко на это реагировать. Мы еще подождем некоторое время, предупредим их. А потом у нас есть, что продвинуть ближе к границам. У нас, а тем более у Российской Федерации. Здесь мы будем действовать жестко, не глядя ни на какую критику с их стороны. Мы знаем, чего они хотят", - заявил глава государства.

Как сообщалось БЕЛТА, Александр Лукашенко 26 октября во время рабочей поездки в Лиду уже высказывался по поводу обстановки на западных рубежах страны. "Вы прекрасно видите, вы тут больше на Западе, чем все остальные. И видите, что происходило и что от нас хотят. Вчера уже "Леопарды" подкинули к нашей границе - танки", - заметил белорусский лидер во время общения с работниками Лидской ЦРБ.

В этой связи он обратился к помощнику Президента - инспектору по Гродненской области Юрию Караеву: "Ты, Юра, смотри тут (ты же генерал кроме всего прочего), что они там творят за пределами. Вовремя подсказывайте. Негодяи крайние. Боюсь, чтобы они войнушку не развязали здесь".-0-