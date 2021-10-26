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26 октября 2021, 19:06

Допрос с пристрастием и ответ на обвинения в ковид-диссидентстве. Главное из заявлений Лукашенко в Лиде

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26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 октября в ходе рабочей поездки в Гродненскую область посетил Лидскую центральную районную больницу. В президентском графике это мероприятие стало продолжением в череде тех, которые посвящены теме лечения людей, причем далеко не только от COVID-19, хотя, конечно, акцент сейчас делается именно на этой проблематике, сообщает БЕЛТА.

Вокруг темы коронавируса и лечения от него в Беларуси много различной информации, причем не всегда она объективная и правдивая. Президенту регулярно докладывают о складывающейся эпидобстановке, состоянии отечественной медицины, но любой такой приезд на места - это еще и возможность своими глазами увидеть и вникнуть в вопрос, изучить возможные проблемы, подробно расспросить чиновников и поставить оперативные задачи.

В этот раз разговор был особенно долгим - Александр Лукашенко подробно интересовался нюансами и буквально допрашивал ответственных лиц о том, есть ли проблемы, чего не хватает. В целом можно сказать, что этот своеобразный промежуточный экзамен сдан. Да, СOVID-19 никуда не уходит, но сфера здравоохранения успешно справляется с пиковыми нагрузками, а текущая статистика заболеваемости дает основания для осторожного оптимизма.

"Особых претензий пока предъявить не могу, но расслабляться нельзя. Спасибо вам большое", - сказал Александр Лукашенко.

Не замалчивать проблемные вопросы глава государства требует и от главврачей медучреждений. "Есть проблема - скажите честно. Будем ее вместе решать", - подчеркнул Президент.

В больнице он уже традиционно побывал в красной зоне, где помогают пациентам с COVID-19, лично ознакомился с условиями лечения, подбодрил находящихся там людей.

О реальной ситуации

Председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник доложил главе государства об эпидемиологической ситуации и организации всех видов медицинской помощи в области. В регионе показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией за последние две недели снизился на 6,5%.

В настоящее время для лечения и реабилитации пациентов с COVID-19 выделено примерно 3,4 тыс. коек, или 35% от имеющегося фонда. Перепрофилирование коек осуществляется поэтапно по мере необходимости. На данный момент сохранены все виды плановой помощи. Организации здравоохранения области в достаточном количестве обеспечены аппаратами искусственной вентиляции легких, коечный фонд обеспечен 1725 кислородными точками.

"Мы взяли максимальную заболеваемость при первой волне. Область сегодня - далеко от того максимального уровня: пока 80%. Единственная область. Минск держится примерно на 101%, то есть чуть-чуть выше того уровня", - отметил Александр Лукашенко.

Президент также высказался об обеспеченности больниц кислородом. Он обратил внимание, что на этой теме пытаются взбудоражить общество - мол, в медицинских учреждениях якобы не хватает точек с кислородом для пациентов. На самом же деле в настоящее время задействовано только немногим более половины из имеющихся в наличии. "У нас только 52% занято, так как не хватает точек для кислорода" - сыронизировал глава государства, отвечая на лживые утверждения недоброжелателей.

Примерно такая же ситуация и с аппаратами искусственной вентиляции легких: в той же Гродненской области для пациентов с COVID-19 была выделена половина от имеющихся аппаратов ИВЛ. Из этой половины сейчас занято только 44%, либо 23% от всего количества.

О работе Лидской ЦРБ в условиях пандемии Президенту доложил главный врач учреждения Вадим Трубчик. Затем Александр Лукашенко ознакомился с порядком оказания медпомощи пациентам с COVID-19 в перепрофилированных отделениях.

На базе Лидской ЦРБ функционируют 11 межрайонных стационарных отделений. Общий коечный фонд составляет 1052 койки, из них 862 находятся в самой Лиде.

Из перепрофилированных для лечения пациентов с COVID-19 коек 198 размещены в акушерском корпусе, 30 расположены в терапевтическом, 80 - в пульмонологическом и еще 30 - в оториноларингологическом. Также работает инфекционное отделение на 35 коек. Для тяжелых пациентов в больнице выделено 18 реанимационных коек.

Сейчас на перепрофилированных койках находятся 345 ковидных пациентов, в отделении анестезиологии и реанимации - 20 больных, 7 из них - на ИВЛ, еще трое - на неинвазивной ИВЛ. Всего в наличии имеется 26 аппаратов искусственной вентиляции легких. Кислородную поддержку получают 149 пациентов.

Глава государства поинтересовался, какие проблемы сейчас есть в учреждении, хватает ли больнице кадров и оборудования, нет ли вопросов с оказанием плановой медицинской помощи и полностью ли обеспечены пациенты с COVID-19 необходимым лечением, особенно кислородом.

По словам главврача, никаких проблемных вопросов в работе учреждения нет. Единственное, нужна поддержка в установке кислородного оборудования в реконструированном хирургическом корпусе. Как заверил губернатор, область выделит необходимые средства.

"Тут жалеть не надо. Надо эту сеть провести, - подчеркнул Президент. - На этом экономить нельзя".

О ковид-диссидентстве

Глава государства отметил, что после его недавних заявлений о масочном режиме и вакцинации в кругах беглой оппозиции его стали называть главным ковид-диссидентом. Президент обратил внимание, что никогда не выступал против ношения масок, и более того, - в начале пандемии Александр Лукашенко строго контролировал организацию производства средств защиты в Беларуси и договаривался с зарубежными партнерами о взаимодействии в этой сфере.

Но, по мнению главы государства, культура использования защитных средств есть только у врачей, а граждане, как правило, не соблюдают все меры предосторожности и рекомендации при ношении масок, поэтому их использование таким образом неэффективно.

В то же время Александр Лукашенко отметил, что правильное соблюдение масочного режима полезно. Но при этом заставлять граждан носить маски не надо. "Я был бы рад, если бы люди, которые находятся в зоне риска (здравоохранение, социальное, торговля, бытовое, транспорт, культура, спорт и так далее), тоже в помещениях надевали маски. Но маска - это их дело. Вот тут мы тем более не должны настаивать. Надо - люди наденут", - убежден белорусский лидер.

"Мое железное требование - никого не заставлять", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Такого же принципа глава государства придерживается касательно вакцинации: прививка спасает от заболевания или помогает легче перенести инфекцию, но принуждать граждан к вакцинации - лишнее. "Вы доказали на практике: провакцинировался - меньше болеешь, а если заболел - жить будешь, вылечим. Поэтому вакцинироваться надо. Поэтому решение делать свою вакцину - это было хорошее решение. Я за то, чтобы вакцинировать. Но не надо человеку на грудь коленом и колоть вакцину. Я против насилия", - заявил Президент.

При этом Александр Лукашенко считает, что представленные в Беларуси российская и китайская вакцины от COVID-19 зарекомендовали себя гораздо лучше западных аналогов, поэтому страна и закупает эти препараты. К тому же в Беларуси уже производят по российским технологиям их вакцину, а в будущем появится собственный препарат. Таким образом, завозить в страну западные аналоги не имеет смысла.

Об осторожном оптимизме

Во время общения с главой государства медики поинтересовались, что Президент вкладывает во фразу "ситуация вызывает осторожный оптимизм".

Александр Лукашенко пояснил, что в стране отмечается снижение темпа заболеваемости COVID-19. Глава государства привел данные статистики: средненедельный прирост новых случаев снизился в полтора раза за последнюю неделю, количество поступлений пациентов с пневмониями остается на прежнем уровне, при этом за последнюю неделю на 6,4% увеличилось число выписанных из стационара.

На 44 человека меньше находится на аппаратах ИВЛ, что подтверждается снижением потребления кислорода в сравнении с прошлой неделей на 1,3%, при этом в Витебской и Гомельской областях снижение 10% и 2% соответственно.

Что особенно важно, отметил Президент, профильные учреждения здравоохранения, перепрофилированные под оказание помощи больным с COVID-19, начинают возвращаться к своим функциям. Так, в Брестской области постепенно входят в плановую работу отделения гинекологического корпуса областного роддома, подразделения областного онкодиспансера, кардиохирургическое отделение и отделение торакоабдоминальной хирургии и трансплантации областной больницы.

С 21 октября приостановлена госпитализация пациентов с пневмониями и инфекцией COVID-19 в хирургический корпус Витебского областного онкодиспансера. В конце октября, после проведения мероприятий по дезинфекции, в обычный режим функционирования будут возвращены отделения в Могилевском областном онкодиспансере.

"Конечно, бога за бороду не взяли. Но это вызывает осторожный оптимизм. И это не первая неделя, - отметил глава государства. - Мы не просто остановились на этом плато, на этой горе, а на 2-4% за неделю сползли".

Александр Лукашенко уверен, что в Беларуси преодолеют эту хворь: "Мы лечим своих людей. Стараемся, чтобы эта зараза быстрее ушла. То, что она уйдет, мы на 100% в этом убеждены. Я точно. И я уверен, что мы уйдем от этой болезни. А если господь нас будет вот так любить, как до сегодняшнего дня, то к новому году мы успокоимся. Не совсем еще от этой заразы уйдем, но успокоимся".

Президент также отметил, что всегда, приезжая в больницы, благодарит врачей. "Истинных врачей, настоящих. Не тех в черных, грязных халатах, которые там в Telegram-каналах пописывают. А настоящих врачей в белых халатах. Спасибо вам огромное", - сказал он.

Александр Лукашенко подчеркнул, что анализирует ситуацию, делает выводы, просеивает информацию через сито своих прожитых лет.

Глава государства напомнил, что в Беларуси сохранили базу советской медицины и усовершенствовали ее: "Если бы мы не занимались здравоохранением, мы бы сегодня имели то, что имеют некоторые наши соседи. И то, что происходит на Западе".

Пример, что могло случиться, - Украина, которая стремится к западному варианту. "То есть все народное здравоохранение надо уничтожить, перейти на частную медицину. Они думали, что частное - решим все проблемы. Сейчас единицы врачей остались, которые за это ратуют", - заметил Президент.

"Что лучше - мы (с нашей модернизированной и построенной на фундаменте советских времен белорусской медициной) или западная. Еще немножко времени пройдет, и вы увидите", - резюмировал Александр Лукашенко.

О плановой медпомощи

Глава государства отметил, что откладывание плановой медицинской помощи может нести риск для пациентов быть еще более опасным, чем сам коронавирус. Кроме того, если сейчас прекратить прием пациентов с каким-либо заболеванием, то после пандемии учреждения здравоохранения будут переполнены этими больными.

"Если ковид ушел, и к нам хлынула эта отложенная онкология? Опять у нас будет 500 человек в очереди на онкологические операции, опять получится обвал, - привел пример Александр Лукашенко. - Поэтому нельзя останавливать лечение других болезней, ни в коем случае".

Президент поинтересовался, как с этим вопросом обстоят дела в Гродненской области. Он отметил, что в регионе должна обеспечиваться медицинская помощь пациентам по всем направлениям. "Ничего нельзя откладывать - вот такая задача", - еще раз подчеркнул глава государства.

Как рассказали Президенту, сейчас есть пять аппаратов МРТ в Гродно и один в Островце, еще необходимо поставить такое оборудование в Лиду и Волковыск.

"Пока ты единственный в мире врач - губернатор, надо за будущий год решить эту проблему. Если чуть-чуть надо помочь, скажешь. Без МРТ нет нормального диагноза, лечения", - поставил Александр Лукашенко задачу губернатору Гродненской области Владимиру Каранику.

Президенту также доложили, что на территории больницы в Лиде проектируется новый корпус, который должен объединить малые корпуса и стать опорной клиникой. В этой связи глава государства обратил внимание: сейчас изучается вопрос, где необходимо построить новые медицинские учреждения. "Нам надо определиться, где просто нельзя не построить, - сказал он. - Поэтому желательно, чтобы вы в будущем году положили мне на стол эти расчеты. Здесь, скорее всего, надо (построить новый корпус. - Прим. БЕЛТА)".

Коротко о других темах: задачи аграриям, жилье, энергетика и сложности обстановки

Медицинская тематика была не единственной, которая была в центре внимания Александра Лукашенко во время прошедшей рабочей поездки. Даже время по пути в Лиду Президент провел с пользой - с борта вертолета как на ладони видно все, что происходит в полях. В этот раз там практически ничего не происходило, что и возмутило Александра Лукашенко, ведь на часах было далеко не раннее утро. "Я знаю, что говорю, - 11-й час - я не увидел (с вертолета. - Прим. БЕЛТА) ни одного комбайна в поле, который бы убирал кукурузу. Ладно комбайн для уборки кукурузы, но я не увидел ни одного трактора, который бы пахал, под зябь поднимал почву".

Как раз на уборке кукурузы, подъеме зяби и некоторых других задачах помельче Президент акцентировал внимание чиновников, ведь погожих дней осталось не так много. "Это нетерпимо! Ни один губернатор не будет работать, если в этом году зябь не будет поднята", - подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства обратил внимание и на разный уровень хозяйствования на земле в Минской и Гродненской областях: "Я не первый год Президент, я эту землю истоптал дай бог. Как только границу пересекли Минской и Гродненской областей, как в другое государство приехали".

И речь здесь не о том, что в сельском хозяйстве Гродненской области нет проблем. Но даже на первый взгляд их просто гораздо меньше, чем в Минской. "Там, кстати, целый Косинец ответственный, там Исаченко ответственный (а это два бывших губернатора). И третий - действующий губернатор - Турчин. Пусть втроем садятся. Потому что лучше пусть сядут втроем и определятся, что надо делать в соответствии с моими указаниями, чем потом стоять передо мной и чего-то объяснять. Мне здесь не экономика уже нужна, а организация. И пусть начинают работать, - потребовал белорусский лидер. - Минская область - это полстраны. И все мне рассказывают, как они будут работать в Крупках или других районах. Не надо мне это рассказывать, я знаю. Надо организовать дело, чтобы гудело и шумело сейчас в полях, ибо останемся без хлеба (в последующие годы. - Прим. БЕЛТА)".

О жилье. Общаясь с представителями трудового коллектива Лидской ЦРБ, глава государства заверил, что государство и далее будет оказывать поддержку гражданам в строительстве и приобретении жилья. "То, что мы увеличим количество жилья, - это точно", - сказал Президент Беларуси.

Александр Лукашенко напомнил то, о чем говорил уже ранее, - в стране в целом построено уже достаточно различных социальных объектов и нужно их максимально задействовать и эффективно использовать. И вместо того, чтобы строить новые, пустить эти средства в том числе на повышение благосостояния граждан. "Людям надо дать зарплату и дать возможность построить квартиры", - сказал Президент Беларуси.

Он напомнил, что в приоритете ранее были определены многодетные семьи и военные. Но, естественно, есть и иные категории граждан, в том числе нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Отчасти этот вопрос решается за счет предоставления людям арендного жилья, которое задумывалось как в том числе способ закрепления кадров.

В фокусе внимания государства и люди других профессий, которых надо тем или иным способом поддерживать в решении жилищных вопросов. Это прежде всего учителя и врачи. "Это основа нашего государства", - подчеркнул белорусский лидер.

Но главное внимание именно поддержке многодетных семей. "Если мы не защитим, не поддержим многодетные семьи, завтра мы останемся без населения, не будет страны", - сказал Александр Лукашенко.

О помощи соседям. Один из вопросов главе государства касался темы продажи электроэнергии в Литву и Украину, где сейчас возникла в этом потребность. Политика руководства этих стран по отношению к Беларуси известна, и в этой ситуации возникает дилемма, а стоит ли вообще помогать.

"Я не тот человек. Как я часто говорю, я в деревне вырос, и там все были друг за друга, - сказал глава государства. - Конечно, мы могли бы завтра закрыться и Литве не поставлять эту электроэнергию - пусть покупают в Европейском союзе в 10 раз дороже. Но людей жалко. Это же наши соседи. Вчера жили в одной стране. А возьмите Украину. Там всегда были наши люди, и сейчас. Они же в таком тяжелом, бедственном положении".

"Поэтому конкретно говорю: будем помогать. Было бы подло иметь свободные мощности, иметь возможность производить энергию и полностью не потреблять, сидеть на ней, иметь в запасе и не помочь страдающему соседу. Это не по-славянски и не по-христиански. Многие пишут и говорят: наказать надо. Слушайте, ну кого мы накажем? Накажем простого человека", - заявил Президент.

Говоря об атомной станции в Беларуси, глава государства высказал уверенность, что решение о ее строительстве было правильным. Уже порядка 10 европейских стран заявляют о желании построить АЭС, и в их числе Польша и Литва. "Встает вопрос: почему от нас требовали станцию не строить? Это конкуренция. Они хотели, чтобы мы были слабыми", - констатировал глава государства.

О важности выстоять. Александр Лукашенко подчеркнул, что надо выстоять и пережить текущий непростой период, чтобы сохранить страну для будущих поколений. "Если мы этот период не переживем, не выстоим, мы не будем государством. Наши дни будут сочтены. Потому что я уже говорил: крупные государства пытаются разделить мир между собой. А как разделить - наклонить, раздавить, вытереть ноги. А нам надо выстоять. Вот задача", - сказал белорусский лидер.

"И мы выстоим, если вы будете слушать и слышать, что я вам говорю. Вопрос сегодня не во мне и не в удержании власти Лукашенко. Не в этом дело. Вопрос сегодня в наших детях и нашем клочке земли, на котором мы живем", - подчеркнул Президент.

Он также высказался по поводу обстановки на западных рубежах страны. "Вы прекрасно видите, вы тут больше на Западе, чем все остальные. И видите, что происходило и что от нас хотят. Вчера уже "Леопарды" подкинули к нашей границе - танки, - заметил глава государства. - Негодяи крайние. Боюсь, чтобы они войнушку не развязали здесь".-0-

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