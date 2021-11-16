Лукашенко: ОАЭ готовы подключиться к урегулированию ситуации с беженцами на границе Беларуси с ЕС

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объединенные Арабские Эмираты готовы подключиться к урегулированию ситуации с беженцами на границе Беларуси со странами Европейского союза. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по ситуации на границе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Еще один момент хочу подчеркнуть: есть много добрых людей, которые готовы внести значительный вклад в урегулирование ситуации с беженцами и не только на границе Беларуси, Польши, Литвы, Латвии. Не только, но прежде всего здесь. К ним бы я отнес Объединенные Арабские Эмираты. Руководство этой страны имеет большой опыт работы с беженцами, они уже принимали участие в развязке подобных вопросов в мире и работали с тысячами беженцев", - сказал глава государства.

Президент отметил, что Беларусь и ОАЭ постоянно находятся в контакте и есть понимание, что Эмираты готовы подставить свое плечо в урегулировании кризиса с беженцами на границе. "Хочу еще раз заявить, что мы на сегодняшний день готовы использовать любое мероприятие, любое движение и любую помощь со стороны любого государства, тем более такого дружественного нам государства, как Объединенные Арабские Эмираты", - обратил внимание белорусский лидер.

Александр Лукашенко рассказал, что в ближайшее время планирует переговорить с руководством Эмиратов. "Тем более это мусульманское население, у них неплохое взаимопонимание между странами и между народами. Думаю, что Эмираты могли бы сыграть здесь значительную роль", - сказал глава государства.-0-