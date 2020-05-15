Лукашенко об экспорте продовольствия: главное - продать по хорошей цене

15 мая, Витебский район /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время совещания в Витебском районе заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Ивана Крупко о ситуации на селе. Обсуждались как ход весенних полевых работ, виды на урожай, так и экспорт сельхозпродукции, насыщение внутреннего рынка, передает корреспондент БЕЛТА.

Что касается экспорта, Александр Лукашенко ориентирует отрасль на поиск наилучших ценовых условий на мировом рынке. "Главное - продать по хорошей цене, а не просто выпихнуть товар за границу", - сказал он.

Министр доложил, что по итогам работы за четыре месяца во всех категориях хозяйств отмечается рост производства. За три месяца текущего года обеспечен прирост экспорта почти 10% к аналогичному уровню прошлого года. "Мы сохранили за первый квартал темп роста, который был по январю-февралю. Немного замедление экспорта по апрелю, но оно незначительное. Выше 100%", - заявил Иван Крупко.

Александр Лукашенко, в частности, обратил внимание на посевы картофеля. "Я хочу подчеркнуть. Это было поручение министру. В этом году, мне кажется, картофель будет в цене. Поэтому я попросил, чтобы собрали все, что у нас осталось, и посеяли картофель. Надо посеять побольше. Это будет спасение. Посмотрите, если в хозяйствах есть семена, пускай 50-70 га, может даже 20 га. Если по технологии будете это обслуживать, получите хоть небольшую, но живую копейку. К вам приедут на поле и заберут", - сказал глава государства.

Во время совещания

Президент уверен, что картофель будет особенно востребован на рынках сопредельных государств, в первую очередь России и Украины.

Александр Лукашенко в целом подчеркнул важность сельскохозяйственной отрасли в нынешних условиях: "Если у нас будет что продать, мы всегда продадим, и по хорошей цене. Наши крестьяне это заслужили. Все-таки мы немало вкладывали труда и денег в сельское хозяйство. А сейчас с руками, ногами у нас его (продовольствие. - Прим. БЕЛТА) заберут. Поэтому хорошо, что мы вовремя посеяли. И зима была нормальная, и посевы хорошие. Надо просто не проморгать, надо на этом в этот год заработать деньги".

В целом было доложено, что никакой настороженности в плане реализации продукции на экспорт нет. "Все в работе, есть контракты, они реализуются", - сказал глава Минсельхозпрода.

Равным образом стабильно обеспечиваются поставки продукции на внутренний рынок.

На совещании также обсуждались имеющиеся площади посевов различных культур. Например, аграрии рассчитывают, что в нынешнем году удастся существенно прибавить в объемах зерна, гарантированно обеспечив госзаказ.

Глава государства отдельно акцентировал внимание на выращивании и заготовке кормов для нужд животноводства. "Качественные корма надо готовить на месте в каждом хозяйстве", - подчеркнул он.

Еще одна тема, которая была поднята на совещании, касается обеспеченности хозяйств топливом под нужды сельхозработ. "Не должно быть никакого узкого места по топливу. Сегодня нефть дешевая - бери, сколько хочешь. Я вас предупреждал: у вас должны быть свободные емкости, чтобы был запас и в колхозах, совхозах, районных базах. Здесь не должно быть никаких вопросов", - отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко также поинтересовался обеспеченностью уборочной техникой, в частности комбайнами, ведь если будет хороший урожай, то необходимо его оперативно убирать с полей, когда придет время. В этом плане даны необходимые поручения по обеспечению дополнительного производства и поставки. "Надо напрячься, имея в виду, что будет спрос на продукты питания", - сказал он.-0-

Фото Андрея Покумейко