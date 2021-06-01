Лукашенко об угрозах ЕС запретить транзит газа через Беларусь: не думаю, что европейцы выстрелят себе в ногу

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании по вопросам сотрудничества с Россией, отвечая на вопросы журналистов, прокомментировал угрозы Европейского союза запретить транзит российского газа через Беларусь, передает корреспондент БЕЛТА.

Об этих предложениях, которые сейчас обсуждаются в Евросоюзе, напомнил политический обозреватель Белтелерадиокомпании Андрей Кривошеев. По его мнению, таким образом в том числе хотят заставить Россию вновь заинтересоваться "украинской трубой". По его словам, подобные недружественные шаги Запада, как и в целом санкционная политика, все больше похожи на рейдерский захват секторов белорусской экономики.

Андрей Кривошеев

"Это ваш термин - "рейдерский захват". Я абсолютно такую терминологию поддерживаю, - ответил Александр Лукашенко. - То, что это попытка рейдерских захватов, это факт. Но из этого ничего не получится".

Президент считает, что Евросоюз не станет стрелять себе в ногу, запрещая транзит российского газа через Беларусь. "Им это уже совсем дорого тогда обойдется. Здесь они будут иметь дело не только и не столько с Беларусью, сколько с Россией".-0-

Александр Лукашенко