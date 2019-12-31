Лукашенко объявил Благодарность руководителю компании по развитию "Великого камня" Ху Чжэну

Ху Чжэн. Фото из архива
31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благодарность Президента Беларуси объявлена главному исполнительному директору китайско-белорусского совместного закрытого акционерного общества "Компания по развитию индустриального парка" Ху Чжэну. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.
Ху Чжэн удостоен Благодарности Президента за личный вклад в развитие сотрудничества между Беларусью и Китаем, строительство индустриального парка "Великий камень" и реализацию инвестиционных проектов на его территории.-0-