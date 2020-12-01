Лукашенко объявил Благодарность спасшему жизнь девочке сотруднику ГАИ из Слуцка

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Старший инспектор дорожно-патрульной службы ГАИ ОВД Слуцкого райисполкома Дмитрий Семибратов удостоен Благодарности Президента. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

В соответствии с распоряжением Благодарность Президента сотруднику ГАИ Дмитрию Семибратову объявлена "за решительные и умелые действия при спасении человеческой жизни".

Как сообщалось ранее, в апреле Дмитрий Семибратов спас жизнь 11-летней девочке в агрогородке Гацук Слуцкого района. Инспектор ДПС прибыл на вызов о нарушении правил парковки автомобиля, чтобы разобраться со спорившими между собой автолюбителями. Неподалеку от парковки он заметил толпу людей. Попросив спорящих автолюбителей оставаться на месте, милиционер подошел к гражданам и увидел, что на земле у подъезда дома лежит девочка без признаков жизни.

"По сбивчивым объяснениям местных жителей и по синеющим лицу и рукам девочки милиционер понял, что она чем-то подавилась и не может дышать", - рассказывали об этом случае в УВД Миноблисполкома.

Дмитрий Семибратов быстро поднял ребенка, обхватил его руками сзади в области солнечного сплетения и резко нажал. Изо рта девочки выпала пластина для выравнивания зубов и кусочек сдобы, которую, судя по всему, ребенок ел по пути домой. Девочка начала дышать и в скором времени пришла в себя.

После этого инспектор вернулся к спорщикам у стоянки, чтобы закончить разбирательство. О его поступке стало известно только при просмотре записи видеорегистратора ответственным дежурным по РОВД.-0-