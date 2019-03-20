Лукашенко объявил выговор губернаторам Витебской и Могилевской областей

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председателям Витебского областного исполнительного комитета Николаю Шерстневу и Могилевского областного исполнительного комитета Владимиру Доманевскому объявлен выговор за необеспечение выполнения поручения Президента Беларуси о своевременной выплате заработной платы. Соответствующее распоряжение "О привлечении к дисциплинарной ответственности" подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.-0-