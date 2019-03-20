Лукашенко объявил выговор губернаторам Витебской и Могилевской областей

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председателям Витебского областного исполнительного комитета Николаю Шерстневу и Могилевского областного исполнительного комитета Владимиру Доманевскому объявлен выговор за необеспечение выполнения поручения Президента Беларуси о своевременной выплате заработной платы. Соответствующее распоряжение "О привлечении к дисциплинарной ответственности" подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3903 BYN
|2.388 BYN
|2.394 BYN
|USD
|2.1064 BYN
|2.103 BYN
|2.109 BYN
|RUB
|3.2768 BYN
|3.271 BYN
|3.285 BYN