25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко обращает внимание на функциональность при строительстве и реконструкции больниц. Соответствующее заявление глава государства сделал сегодня во время посещения Городской детской инфекционной клинической больницы Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент подробно интересовался функциональностью больницы, насколько она соответствует современным подходам, в том числе в плане архитектурного исполнения. Он пояснил, почему затронул этот вопрос. "Мы задумали строительство новой больницы в Минске в районе Новинок. Но нам надо железобетонно определиться. Я имею в виду функциональность, - отметил Президент. - С точки зрения комфортности. Одноместные палаты, двухместные максимум, особенно если с детишками. К этому надо стремиться, это надо делать. И не потому, что надо сэкономить. А потому, что излечить человека - это не только медикаментозно, скальпель и шприц, а это еще и психология, комфорт, удобство. Чтобы человек себя хорошо чувствовал, чтобы у него было хорошее настроение. Это хороший фон для выздоровления".

Александр Лукашенко также обратил внимание, что в больницу приезжают не отдыхать, а лечиться. "И научиться нам надо лечить людей в больнице столько, сколько надо, - сказал он. - Не то, что экономить, а по-хозяйски. Надо и строить больницы правильно, и оснащать их рационально".

Главврач больницы Марина Соколова подробно рассказала Президенту, как организованы прием и лечение пациентов, доложила об имеющихся возможностях и преимуществах при работе в больнице инфекционного профиля. Клиника принимает пациентов, нуждающихся в специализированной помощи, не только из столицы, но и со всей страны.

Отвечая на вопрос главы государства, чего еще не хватает в лечении детей, главврач сказала, что для этого все есть - необходимое количество коек, помещения, оборудование.

По словам Марины Соколовой, если в будущем вкладывать деньги, то в самое современное технологическое оборудование. "Не надо большие холлы, диваны. Должна быть оборудованная палата. Вот это самое важное", - сказала главврач.

Городская детская инфекционная клиническая больница является самой крупной детской больницей в Минске и единственным детским инфекционным стационаром в стране, рассчитанным на 604 койки. В клинике функционируют 13 инфекционных отделений и два отделения анестезиологии и реанимации на 12 коек каждое.

Все дети в Минске с клиническими признаками инфекции COVID-19 и пневмониями проходят стационарное лечение в детской инфекционной больнице.

Ежегодно медицинскую помощь здесь получают более 25 тыс. пациентов не только с инфекционными заболеваниями, но и с болезнями органов дыхания, пищеварения, мочеполовой и нервной систем. На базе учреждения создан Республиканский центр детской инфекционной патологии. Больница оснащена современным медицинским оборудованием для проведения качественной диагностики.

В клинике работают более 900 сотрудников, в том числе 165 врачей и 426 средних медицинских работников. Примечательно, что 168 сотрудников работают в больнице более 20 лет.-0