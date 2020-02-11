Лукашенко обсуждал с Путиным публикации о Беларуси в российских СМИ и Telegram-каналах

11 февраля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что на недавней встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Сочи в том числе обсуждал публикации на белорусскую тематику в ряде российских СМИ и Telegram-каналов. Об этом он заявил сегодня на совещании с руководителями ведущих государственных средств массовой информации, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Президента, Беларусь со всех сторон пронизана различными медийными потоками, многие из них откровенно деструктивны. "Беларусь находится в самом сложном в этом плане отношении. И не надо нас, допустим, сравнивать с государствами, такими, вроде бы, как мы: Швейцарией, Австрией и так далее. Абсолютно нельзя, потому что эти государства существуют в составе мощного, огромного Европейского союза. Они всегда опираются на своих союзников и, по крайней мере, в спину им не стреляют, - отметил белорусский лидер. - Мы же находимся в таком положении, что нам и от союзников достается, и от соперников или врагов, как мы их называли. И в этом плане Беларусь простреливается со всех сторон. Да и в крупных зарубежных СМИ в отношении нашей страны часто появляются инсинуации, а порой и вовсе заведомая ложь и клевета".

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко рассказал, что недавно попросил пресс-секретаря, чтобы ему подготовили подборку последних публикаций в российских СМИ - крупных, мелких, Telegram-каналах. "За которыми стоят конкретные люди, которые во власти. Потому что когда я веду разговор (не только мы о нефти, газе говорим, атомной станции, деньгах), я постоянно говорю по вопросам СМИ, - рассказал Президент. - Это сегодня очень важно для нашего общества, в том числе и для российского. Мы тут свое общество защитим. Но мы же сегодня торгуем с Российской Федерацией. И что значат информационные вбросы по поводу, допустим, какого-то некачественного товара из Беларуси, особенно продуктов питания. Людей это настораживает".

Глава государства отметил, что обсуждал этот вопрос с российским Президентом: "Он говорит: ты знаешь, страна большая… Вот и в последний раз с Медведевым, Путиным втроем мы встречались, затронули эти темы. Говорит: это не мы. Говорю: как это "не мы", если за этим каналом стоит вот такой и такой человек? И называю фамилии известные, которые люто ненавидят или же за деньги что-то начинают в наш адрес искажать".-0-