Лукашенко: одной ногой уже вступили в финансовый кризис, теперь пытаемся вернуть ее назад

20 марта, Минский район /Корр. БЕЛТА/. Как будет развиваться финансово-экономическая ситуация в мире, до конца неясно, в Беларуси ее анализируют. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам во время посещения научно-производственного частного предприятия "Адани", передает корреспондент БЕЛТА.

"Не хочу быть банальным, просто выскажу свое мнение. Что касается финансово-экономического кризиса, мы уже туда одной ногой вступили. А сейчас, поскольку волатильность и колебания по всем направлениям очень высокие, пытаемся эту ногу вернуть на место, - сказал Александр Лукашенко. - В чем главный вопрос: удастся нам обратно эту ногу вернуть и рядом поставить или же мы туда и вторую ногу всунем?"

По словам Президента, пока неясно, насколько сильно ухудшится экономическая ситуация в мире. Возможно, у стран еще получится вернуться к тому уровню развития, который был вчера. "Надо анализировать, что мы сейчас делаем. Впереди послание Президента народу и парламенту, поэтому прорабатываем и анализируем некоторые направления. Возможно, к тому времени обстановка позволит нам сделать определенные однозначные выводы", - добавил глава государства.-0-