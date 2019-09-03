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Президент
03 сентября 2019, 11:18

Лукашенко отмечает искусственное создание крупных террористических организаций

Во время конференции
Во время конференции

3 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает искусственное создание крупных террористических организаций. Об этом он заявил сегодня в Минске на международной конференции по борьбе с терроризмом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Скажите, кто способствовал созданию первых террористических организаций в широком масштабе после Второй мировой войны… Помните войну в Афганистане? Мы являлись одной из сторон этой войны, - отметил Александр Лукашенко.- А вы помните ту террористическую организацию, которая была создана в Афганистане? Вспомните, кто помоложе - прочтите. И кто способствовал этому? Что, простые люди - националисты, в том числе которые там воевали? Нет. Они не имели денег на это, у них не было оружия".

"Но кто-то их создал, вооружил и в нужный момент использовал. Мы сегодня боремся против этих группировок, но ведь мы, власть предержащие, показали пример, как надо создавать эти террористические организации. А потом успешно показали и сейчас показываем, когда их надо использовать", - отметил глава государства.

Наряду с этим Александр Лукашенко подчеркнул: сегодня уже нельзя сказать, что все террористические организации и группы создаются теми или иными государствами или их структурами. "Просто показали пример, как это делать. И сейчас этот процесс, который когда-то носил управляемый характер, хаотичен, неподконтролен никому. Так давайте хотя бы бесконтрольные группировки, которые хаотично возникают и научились уже очень быстро где-то зарабатывать, если не ликвидируем, то возьмем под контроль", - добавил он.-0-

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