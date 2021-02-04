Посол Узбекистана уверен в хороших перспективах сотрудничества с Беларусью

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Узбекистан имеют хорошие перспективы сотрудничества. Это подчеркнул Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Беларуси Насирджан Юсупов сегодня на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко по случаю завершения своей дипломатической миссии в нашей стране, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дипломат поблагодарил главу белорусского государства за высокую оценку своей деятельности. "Три года быстро пролетели. Нам удалось чего-то достичь, создать задел для перспективы", - сказал посол.

Он особо отметил важность дружеских отношений глав двух государств в развитии двустороннего сотрудничества.

Насирджан Юсупов подчеркнул: Александр Лукашенко очень хорошо охарактеризовал ситуацию в Узбекистане и роль узбекского лидера в решении непростых задач на современном этапе развития этой страны. "Когда меня пригласили на должность посла в Беларуси, с одной стороны, было волнение, а с другой стороны, я оценил это как большое доверие и честь - представлять свое государство в такой замечательной стране, какой является Беларусь", - сказал дипломат.

Он обратил внимание на то, что до назначения на должность посла был в Беларуси только проездом. А поработав здесь почти три года, дипломат покидает нашу страну с самыми добрыми и теплыми чувствами к ней.-0-

Создан хороший задел для дальнейшего эффективного сотрудничества Беларуси и Узбекистана - Юсупов