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Президент
26 июня 2021, 16:38

Лукашенко отметил значительный вклад Зюганова в укрепление многоплановых белорусско-российских связей

Геннадий Зюганов. Фото ТАСС
Геннадий Зюганов. Фото ТАСС

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с днем рождения председателя Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации, руководителя фракции Компартии в Государственной думе Федерального собрания Геннадия Зюганова. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Ваши политическая деятельность, высокий авторитет и лидерские качества служат благородному делу защиты общественных интересов, отстаивания социальной справедливости, укрепления парламентаризма в Российской Федерации", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко выразил признательность Геннадию Зюганову за теплое, искреннее отношение к Беларуси и белорусскому народу, значительный вклад, который он вносит в укрепление многоплановых белорусско-российских связей.-0-

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