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13 декабря 2019, 11:08

Лукашенко ответил на вопрос о дефиците медиков в Беларуси и рассказал, как готовить специалистов

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерствам необходимо обратить особое внимание на формирование количества мест для обучения по нужным специальностям и принимать решение с учетом потребности каждого региона. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече со студентами и преподавателями медицинских университетов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я неоднократно слышу вопрос о дефиците медицинских кадров в стране. В свое время, при их избытке, практически на треть были сокращены наборы в медицинские университеты. Соответственно уменьшились и выпуски. Сегодня набор в эти вузы увеличен на 200 бюджетных мест, достигнут максимальный процент поступления на условиях целевой подготовки", - сказал Александр Лукашенко.

Но и в дальнейшем, подчеркнул Президент, профильным министерствам необходимо обратить особое внимание на формирование количества мест для обучения по нужным специальностям и принимать решение с учетом потребности и перспективного плана развития каждого региона. "И не забывать про иностранцев, они хотят у нас учиться, - добавил он. - Их государства платят огромные деньги за учебу у нас".

По словам Александра Лукашенко, сложившаяся в Беларуси система медицинского образования - это сплав богатых традиций, научной основы и огромного практического опыта. Индивидуальный подход к каждому студенту, высокий уровень преподавания, в том числе на иностранных языках, обеспечивают достойный международный рейтинг отечественных медицинских университетов. Сегодня в этих вузах обучаются свыше 20 тыс. студентов, из них более 4 тыс. - граждане из 71 страны мира. "Объем экспорта образовательных услуг системы Минздрава из года в год растет и сейчас составляет треть от всех образовательных услуг по стране, - обратил внимание Президент. - Однако мы не должны самоуспокаиваться и почивать на лаврах. Нужно развиваться".

Одной из основных проблем, о которой говорят и выпускники-медики, глава государства назвал высокий уровень теоретической подготовки и недостаточное владение практическими навыками будущей профессии. "Я глубоко убежден: чтобы подготовить грамотного врача-специалиста, необходимо комбинировать классические преподавательские методики и передовые технологии обучения", - сказал Александр Лукашенко.

Он отметил, что за последние годы проведена модернизация системы медицинского образования. Создана система практико-ориентированного обучения. "Мы освоили новые образовательные и информационные технологии: электронный журнал, который позволяет преподавателю и родителям контролировать работу студента, современные имитаторы пациентов, компьютерные программы и тренажеры, с помощью которых можно отработать необходимые врачу навыки, - и все это без риска для жизни конкретного больного. Такие тренажеры-симуляторы помогают не только студентам, но и молодым практикующим специалистам быстрее повысить квалификацию", - сказал глава государства. Поэтому центры практического обучения должны и далее оснащаться передовым оборудованием, и в целом материальная база медицинских вузов должна быть хорошая и самая современная, добавил он.

"Я неоднократно говорил о необходимости интеграции образования, науки и практической деятельности. За рубежом данная проблема решена созданием университетских клиник. Их высокую эффективность подтверждает опыт многих западноевропейских государств", - отметил Александр Лукашенко.

Сейчас Министерство здравоохранения отрабатывает пилотный проект по созданию университетской клиники на базе Гродненской областной клинической больницы. "Мы рассчитываем, что создание нового формата кооперации медицинской практики и образования поможет обеспечить более активное участие практикующих врачей в образовательном процессе и эффективнее использовать потенциал преподавателей университета, - сказал Президент. - Здесь приличествуют преподаватели. Я понимаю, что они у нас светила, умницы, и даже я обращаюсь за предложениями с их стороны и советом. Но вы понимаете достоинства практикующего врача, который осматривает человека каждый день. А преподаватель, который постоянно тут перед вами корячится, он, может быть, несколько от этого отстранен. То есть преимущества и недостатки у практикующего врача, то же самое - у преподавателя. Объединив это, студент получит то, что надо".

Глава государства полагает, что первый опыт должен позволить отечественному медицинскому образованию не только расширить возможности учебного процесса, но и объединить материальные, кадровые и научные ресурсы. Это верный путь к повышению результативности и качества медпомощи жителям всей страны.-0-

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