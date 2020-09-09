Лукашенко ответил на вопрос о возможной глубине интеграции с Россией

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 8 сентября в интервью ведущим российским СМИ ответил на вопрос о возможной глубине интеграции с Россией, сообщает БЕЛТА.

Глава государства отметил, что по поводу экономической интеграции с Россией народ Беларуси ранее высказался на референдуме, ответив на этот вопрос положительно. Более того, стороны пошли дальше в развитии сотрудничества, результатом чего стал заключенный Договор о создании Союзного государства. Он был подписан еще первым Президентом России Борисом Ельциным, а обмен ратификационными грамотами состоялся уже при Владимире Путине. "Там было прописано все, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Там мы пошли даже дальше. Мы прописали контуры. Почему мы говорим Союзное государство - это были контуры будущего государства союзного. Там же было все".

Президент напомнил, что в одной из последних статей договора идет речь о том, чтобы на референдумах в Беларуси и России принять Конституционный акт Союзного государства. "Вы знаете, почему мы на это не пошли. Тогда все боялись - вы, что Лукашенко прибежит и схватит "шапку Мономаха". Что, не так? И россиянам в мозги это вбили и так далее, и тому подобное. Вы, не белорусы, не я не пошли тогда на референдум, - сказал глава государства. - Обстановка тогда была другая. А сейчас два поколения после этого выросло. Они другие. И сегодня невозможно уже ту интеграцию реализовать, которая была прописана в союзном договоре. Поэтому мы с Президентом России начали обсуждать так называемые карты, чтобы приспособить к нынешним условиям и выработать новые пути интеграции".

"Это мы начали накануне парламентских выборов (они были в ноябре прошлого года). И вот мы влезли в президентские. Уже не до этого. Видите, какая кутерьма. Кто-то кричит: а, сдает России Беларусь! Кто-то еще чего-то там… И мы остановились", - пояснил Александр Лукашенко.

Рассуждая о возможной глубине интеграции, Президент сказал: "Мы с вами суверенные независимые государства. Кто нам мешает быть суверенными и независимыми? У нас теснейшая экономическая кооперация. Кто мешает? У нас в военном отношении единая армия".

"Почему кто-то там на Путина накатывает, что он создал по моей просьбе резерв (силовиков. - Прим. БЕЛТА), который, кстати, не использовался. Дай бог и использоваться не будет. Но это в договоре записано. И если бы кто-то осуществлял агрессию против России через Беларусь или рядом с Беларусью (а зона ответственности наша в ОДКБ и Союзном государстве - Запад), белорусская армия - 65 тыс. штыков - вступает в войну. И российская группировка (она тоже прописана по плану) нас поддерживает, вместе с нами отражает агрессию на западном направлении. Это наша зона ответственности. И если бы вдруг это случилось, мы бы немедленно защищали Россию. Так, как Россия создала резерв сегодня. Потому что на внешних границах вы посмотрите, что творится", - рассказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко обратил внимание, что Западу больше всего нужна Россия, а не Беларусь, которая рассматривается лишь в качестве трамплина. "Поэтому руководство России прекрасно понимает, что нельзя, как Украину, положить Беларусь под Америку. Почему? Потому что санитарный кордон - 1 тыс. км", - заявил Президент.

Он отметил, что в свое время, став первым Президентом Беларуси, не дал осуществиться планам по созданию подобного санитарного кордона в составе прибалтийских стран, Беларуси и Украины, который бы отделил Россию. "Вот в чем ненависть американцев ко мне. С тех первых лет. Я Сороса на порог не пустил. А вы с ним дружили. Я уже не говорю про Украину. Вы с ним дружили - те, кто возле Бориса Николаевича (Ельцина. - Прим. БЕЛТА) бегал. Не буду называть фамилии, вы их знаете, они и сейчас у вас там ходят. Спросите у Путина, сколько в правительстве и Кремле сидело ЦРУшников...", - сказал Александр Лукашенко.

Что касается глубины интеграции, то, по словам главы государства, нет никаких вопросов с точки зрения экономической интеграции. "Никаких нет проблем. Главное - равноправная основа. Не все объединить и напополам поделить, это - глупость, мы подавимся от этого куска. Должна быть равноправная основа", - подчеркнул Президент.

Представители СМИ у него поинтересовались, а как с точки зрения военной и политической, где здесь потенциальная глубина интеграции. "Вы знаете, я не думаю, что нам сегодня надо ломать те структуры в политике, которые есть. У нас есть Высший Государственный совет. Прописаны его функции и полномочия. Колоссальные. Но Высший Госсовет не функционирует на полную своих полномочий. Союзный Совмин у нас есть - общее правительство. У нас есть межведомственные советы. Они не работают так, как следует. Прежде чем городить забор и создавать что-то новое, давайте это задействуем. И если мы увидим, что мало, мы сделаем еще один шаг. Но они не задействованы, они не работают. Вы хотите сказать, что я или Беларусь виновата? Подумайте над ответом сами", - заявил Александр Лукашенко.

Он предложил в этом плане идти от жизни и действовать так, чтобы нынешние политические структуры, которые уже есть, действовали. "Там консенсус при принятии решений. У каждого по одному голосу. Два президента, два премьер-министра и руководители парламентов. Это Высший Государственный совет. Принимаем решение и действуем. Но принимаем решение и частенько не реализовываем. Дошли до того, что развернули газовые, молочные, конфетные, нефтяные войны. Дошли до абсурда, - отметил Александр Лукашенко. - Мы из этой ситуации (сложившейся в настоящее время. - Прим. БЕЛТА), надеюсь, извлекли урок. В том числе и мы - президенты двух стран".

Что касается военной составляющей, то здесь, по словам белорусского лидера, страны действуют вместе. "Не обсуждается! Как-то на переговорах с Владимиром Владимировичем полгода назад, обсуждая эту тему, мы пришли к такому мнению, по-мужски скажу: можем собачиться по любым вопросам, но оборона и безопасность - святое. И вот эти события показали, что это для нас святое, - заявил Президент. - Помните, я говорил, а вы посмеивались, год назад, что, возможно, наступят такие времена, что нам с тобой (Путиным) придется стоять спиной к спине и отстреливаться. А вы это за шутку приняли. А вот видите, жизнь как повернулась".

"То, что происходит в Беларуси… Расслабляться не надо. Это только, как я часто говорю своим, начало. Это не поляки. Это за нас взялись, за Беларусь (а через Беларусь за Россию) знаете, какие силы. И упрощать ничего нельзя", - резюмировал Александр Лукашенко.-0-