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22 марта 2021, 07:00

Лукашенко по случаю годовщины трагедии в Хатыни напомнил о важности исторической памяти

Фото из архива
Фото из архива

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил обращение соотечественникам по случаю 78-й годовщины Хатынской трагедии. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что 22 марта - скорбная дата, так как в этот день в 1943 году немецкие оккупанты и их пособники-полицаи стерли с лица земли деревню Хатынь.

"Сгорев заживо, лютую смерть тогда приняли 149 безвинных жертв, среди которых более половины были дети. За годы войны страшную судьбу Хатыни разделили жители тысяч белорусских городов и сел. Многие из них так и не возродились", - говорится в обращении.

Президент подчеркнул, что белорусы свято хранят память обо всех жертвах войны. "Мы также не забыли, что эти зверства совершались в том числе под флагами, которые сегодня нам пытаются навязать в качестве национальных символов. Такое историческое беспамятство сродни кощунству", - выразил убеждение белорусский лидер.

"Пусть скорбные колокола Хатыни сегодня услышат те, кто сеет зерна зла и ненависти, пытаясь расколоть страну, разрушить мир и спокойствие в нашем обществе. Этому не бывать, потому что мы единый народ и хорошо знаем: трагедия может повториться, если о ней забывают. Память народа священна. Беларусь помнит прошлое во имя будущего", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-

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