Лукашенко подарил Путину "под елочку" белорусские колбасы, сыры и набор бокалов

29 декабря, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко передал российскому лидеру Владимиру Путину подарок "под елочку", сообщает БЕЛТА.

Как отметили в Telegram-канале "Пул Первого", подарки - всегда интересный пункт визитов главы государства.

"И на этот раз в Питер не с пустыми руками. Как всегда, корзина вкуснейшего белорусского: колбасы, сыры. А еще набор бокалов", - написали авторы канала. И уточнили, что посуда произведена на стеклозаводе "Неман".

Как сообщалось, 29 декабря Александр Лукашенко и Владимир Путин провели в Санкт-Петербурге переговоры и приняли участие в товарищеском хоккейном матче. Накануне в Санкт-Петербурге состоялся неформальный саммит СНГ.-0-

Фото Telegram-канала "Пул Первого"