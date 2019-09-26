Лукашенко подчеркивает принципиальную важность выполнения договоренностей между Беларусью и Украиной

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает принципиально важным выполнение достигнутых договоренностей между Беларусью и Украиной. Об этом белорусский лидер заявил сегодня на встрече с представителями украинских СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Подчеркиваю, это вопрос жизни и смерти - вопрос обязательности исполнения каждой договоренности. Будет это - поверьте, у нас отношения будут развиваться", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства констатировал, что у него никогда не было плохих отношений с президентами Украины. Однако не всегда достигнутые договоренности реализовывались на практике. В пример Александр Лукашенко привел ситуацию, когда условились обменяться телеканалами, но процесс с украинской стороны затянулся.

"Я привык: встретились, договорились, железно (выполняем. - Прим БЕЛТА), - подчеркнул Александр Лукашенко. - Но этого решения не было. Хотелось бы от этого уйти".

В то же время он напомнил, что Беларусь откликнулась на просьбу о помощи Президента Украины Владимира Зеленского в поставке нефтепродуктов во время уборочной на фоне планов по ремонтным работам на Мозырском НПЗ. "Я говорю: хорошо, я тебе обещаю, прямо в течение дня разберусь, что за ситуация. Если только есть хоть малейшая возможность отсрочить этот ремонт и поставить дополнительно нефтепродукты для уборки урожая в Украине, я сделаю", - привел белорусский лидер подробности разговора с Президентом Украины. В итоге объем поставок нефтепродуктов был увеличен. "Мы все сделали, чтобы Украине помочь", - обратил внимание Александр Лукашенко.

"В наших отношениях очень важно исполнение договоренностей", - подчеркнул глава государства. Именно поэтому появился новый формат - Форум регионов Беларуси и Украины, и это дало результат.

Что касается торгово-экономического сотрудничества, то Александр Лукашенко отметил, что товарооборот между Беларусью и Украиной в прошлом году составил $5,5 млрд, а в этом году достигнет $6 млрд или даже больше. "Это огромный товарооборот для наших стран, и это главное в нашей дорожной карте. Если мы будем еще активнее - думаю, можем наверстать то, что упустили, хотя бы начать решать нерешенные вопросы, сможем спланировать нашу работу на следующую пятилетку - 2020-2025 годы. Мы к этому готовы и в этом направлении будем работать", - подытожил белорусский лидер.-0-