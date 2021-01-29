Лукашенко поддержал инициативу по учреждению нового праздника белорусского студенчества

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече со студенческой молодежью поддержал инициативу по учреждению нового праздника белорусского студенчества, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время встречи студент факультета журналистики Максим Тютеньков предложил учредить в стране новый праздник - День белорусского студенчества. По его словам, 17 ноября отмечается международный день солидарности студентов, который учрежден в России, и 25 января - День студента (Татьянин день). Однако молодой человек считает, что необходим национальный праздник для студентов, и даже предложил для него дату 25 февраля, так как в 1919 году в этот день был принят декрет о создании в Минске государственного университета.

Глава государства позитивно оценил данную инициативу и предложил молодому человеку заняться юридическим оформлением этого предложения. "Решение принято: формируй коллектив, занимайся", - отреагировал он.

"Не спешите, но и не затягивайте, - сказал Президент. - Очень хорошая инициатива. До лета реализуем".-0-

Александр Лукашенко