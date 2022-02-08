Лукашенко поддержал предложение ввести заочное производство по уголовным делам в отношении беглых

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал предложение ввести заочное производство по уголовным делам в отношении обвиняемых, находящихся за пределами Беларуси. Уже разработан соответствующий законопроект, который в ближайшее время будет направлен в Палату представителей. Об этом сообщил журналистам председатель Следственного комитета Дмитрий Гора по итогам состоявшегося под председательством главы государства заседания Совета безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

"Главой государства поддержано предложение и в ближайшее время законопроект будет направлен в Совет Министров для внесения в Палату представителей Национального собрания", - сказал глава СК.

/Будет дополнено/.-0-